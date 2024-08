Moda, Blake Lively e lo stile floreale dei look per It Ends With Us

1/16 ©Getty

Blake Lively, esplosa sullo schermo e nei cuori del grande pubblico con Gossip Girl come Serena van der Woodseen, regina dell'Upper East Side, è tornata a dominare Manhattan nei giorni in cui presenta al pubblico It Ends with Us - Siamo noi a dire basta, film drammatico e sentimentale che arriva nelle sale italiane dal 21 agosto. Alla première di New York l'attrice ha stupito tutti con la sua bellezza e un look d'archivio Versace che per lei ha un significato speciale

