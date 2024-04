Per Donatella Versace l'attore di "Oppenheimer" è “forte, diretto e iconico”, in poche parole, un perfetto interprete della linea sartoriale che rilegge in chiave contemporanea i pezzi chiave della Maison. Il premio Oscar irlandese va ad affiancare Anne Hathaway, già volto del brand

I fan di Cillian Murphy e gli estimatori dello stile di Donatella Versace attendevano il debutto del protagonista di Oppenheimer come modello per il brand italiano fin dalla notte in cui l'attore ha portato a casa l'Oscar salendo sul palco con un look realizzato su misura in Atelier da Versace, primo passo di una più solida e consistente collaborazione.

A meno di un mese dalla memorabile notte di Hollywood, Murphy, che in quell'occasione fu annunciato come nuovo volto della casa di moda con la Medusa, è apparso nella sua prima campagna pubblicitaria per il brand dedicata alla linea Versace Icons, le cui immagini sono state già diffuse online e sui canali ufficiali del marchio.

L'attore icona del grande e del piccolo schermo è stato coinvolto per la linea di capi e accessori senza tempo del marchio milanese, perfetta per lui che è un uomo elegante, pragmatico e dallo stile unico, davvero diverso dalle altre celebrità della sua epoca.



L'incontro tra Versace e Cillian Murphy Quello tra Versace e Cillian Murphy è un connubio unico, una pagina senza dubbio speciale del grande libro che racchiude tutti gli incontri memorabili tra moda e celebrità.

Murphy, attore difficile da inquadrare, naturalmente schivo e per nulla propenso alla vita glamour tipica di una qualunque star del suo calibro, è scivolato nel mondo Versace con disinvoltura, a giudicare dal risultato delle prime foto scattate per il marchio italiano attese per il 3 aprile, giorno scelto per il debutto della nuova campagna Versace Icons.

Posa da antidivo, look che non vogliono dichiaratamente stupire e fascino da vendere. Donatella Versace e l'obiettivo d'autore di Mert & Marcus hanno colpito ancora una volta nel segno facendo dell'attore feticcio di Christopher Nolan il perfetto interprete dello stile anticonvenzionale dell'iconica casa di moda italiana.

Perché Versace Icons? La scelta di affidare al premio Oscar la promozione della linea di capi e accessori che rileggono i pezzi chiave del brand è studiatissima. Murphy non va dietro alle mode, così come Donatella Versace il cui guardaroba preferito è composto da capi da indossare per decenni, il cui stile resiste al tempo.

In effetti, i completi scuri col blazer dalle linee dritte o le maglie col colletto a polo che sfoggia il nuovo testimonial nella sua prima campagna sono evergreen che non tramontano mai, un guardaroba “limpido e classico”, perfetto per l'attore. vedi anche Oscar 2024, le pagelle ai look sul red carpet, da Emma Stone a Margot

La campagna per la linea Versace Icons Donatella Versace, sempre entusiasta dei risultati delle celebrity che scelgono lo stile della sua casa di moda, si è detta felicissima e orgogliosa di poter contare da questo momento in poi sulla presenza di Cillian Murphy, artista “forte, diretto ed iconico”, che lei ammira e stima tantissimo, e che va ad aggiungersi a una scuderia di talenti hollywoodiani tra i quali spicca Anne Hathaway, volto Versace da qualche stagione.

Nei video di backstage, che stanno spuntando numerosi sui social media in queste ore, si percepisce la natura della collaborazione, spontanea e strettissima, tra la stilista e l'attore. I due hanno lavorato per dare al guardaroba scelto per la star un'anima nuova, rock e un po' punk, in accordo con le sensazioni che l'attore ha liberato sul set.

Cillian Murphy, schivo al punto da confessare di non essere del tutto a suo agio nel guardare la sua immagine nel monitor, ha comunque dato il meglio di sé in questa prova insolitamente patinata per lui. L'interprete del fisico Robert Oppenheimer, senza dubbio l'uomo del momento, ormai corteggiatissimo dalle case di moda, non può più sottrarsi al posto che gli spetta nello star system. Questo di Versace è solo uno dei tanti set non strettamente cinematografici sui quali dovrà comparire. La moda potrà difficilmente fare a meno di lui.

