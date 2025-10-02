Diciotto anni appena compiuti, Matilde è figlia della top model e del fotografo di moda Christian Lucidi. Quella sulla P rimavera-Estate 2026 di Dior è stata la sua prima sfilata

Il debutto di Matilde Lucidi

Mercoledì 1 ottobre, alla Paris Fashion Week, Jonathan Anderson ha debuttato nel ready-to-wear femminile per Dior. Ma, il suo, non è stato l'unico debutto. In passerella ha sfilato per la prima volta Matilde Lucidi, primogenita della top model italiana Bianca Balti (e del fotografo di moda Christian Lucidi).

Il suo è stato uno dei primi look apparsi nella magica cornice del Jardin des Tuileries. Cosa indossava? Un completo con camicia e minigonna a fantasia floreale, con piccoli bouquet di boccioli rosa, gialli e azzurri su tesuto color crema.

Per Matilde, era la primissima volta in passerella (esattamente come la madre, che ha debuttato proprio con Dior). Prima di ieri, era stata solo nei front-row.