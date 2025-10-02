Esplora tutte le offerte Sky
Bianca Balti, la figlia Matilde Lucidi debutta sulla passerella di Dior

Spettacolo
©Getty

Diciotto anni appena compiuti, Matilde è figlia della top model e del fotografo di moda Christian Lucidi. Quella sulla Primavera-Estate 2026 di Dior è stata la sua prima sfilata

Matilde Lucidi è la figlia maggiore di Bianca Balti. E, come la madre, ha l'attitudine della top model. L'ha dimostrato mercoledì 1 ottobre, debuttando in passerella per Dior. Matilde Lucidi è la figlia maggiore di Bianca Balti. E, come la madre, ha l'attitudine della top model. L'ha dimostrato mercoledì 1 ottobre, debuttando in passerella per Dior.

Il debutto di Matilde Lucidi

Mercoledì 1 ottobre, alla Paris Fashion WeekJonathan Anderson ha debuttato nel ready-to-wear femminile per Dior. Ma, il suo, non è stato l'unico debutto. In passerella ha sfilato per la prima volta Matilde Lucidi, primogenita della top model italiana Bianca Balti (e del fotografo di moda Christian Lucidi).

 

Il suo è stato uno dei primi look apparsi nella magica cornice del Jardin des Tuileries. Cosa indossava? Un completo con camicia e minigonna a fantasia floreale, con piccoli bouquet di boccioli rosa, gialli e azzurri su tesuto color crema. 

 

Per Matilde, era la primissima volta in passerella (esattamente come la madre, che ha debuttato proprio con Dior). Prima di ieri, era stata solo nei front-row.

Chi è Matilde Lucidi

Matilde Lucidi, nata nel 2007, è la primogenita della modella Bianca Balti e del fotografo Christian Lucidi. Cresciuta tra Parigi, dove vive il padre, e Los Angeles, casa della madre, ha vissuto un’infanzia segnata da momenti di distanza e un rapporto non sempre facile con Bianca, che solo negli ultimi anni si è trasformato in un legame più solido. Oggi, appena diciottenne, è spesso paragonata a sua madre per la bellezza e il portamento (sebbene sui social si parli molto anche della sua somiglianza con Emily Rataijkovski). Col suo debutto in passerella, Matilde ha dimostrato d'avere anche la stessa attitudine di quella che - di fatto - è una delle top model italiane più amate e più richieste di sempre.

