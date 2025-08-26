Bianca Balti, come sta a un anno dalla scoperta del tumore. VIDEO

DALLA SCOPERTA DELLA MALATTIA ALLA RISCOPERTA DELLA VITA

“Nell’estate del 2021 ho fatto una mammografia. Tutto andava bene, ma dopo avermi chiesto quale fosse la mia storia familiare, mi hanno subito sottoposta a un test genetico. Un paio di settimane dopo, mi hanno chiamata dicendomi che avevo una mutazione del gene BRCA1, che mi rendeva predisposta al cancro al seno e a quello alle ovaie. Quello è stato il mio campanello d’allarme”, ha raccontato la modella. Balti si era quindi sottoposta a un intervento di mastectomia. “Avevo programmato di rimuovere anche le ovaie, ma non lo avevo ancora fatto, e questo cancro si è formato prima”, ha spiegato. L’8 settembre 2024, poi, aveva scoperto la malattia. “Sono andata al pronto soccorso perché avevo questo dolore lancinante e folle. Mi hanno fatto un’ecografia all’addome, e il tecnico era così preoccupato che ha lasciato la stanza. Sapeva che qualcosa non andava, e a quel punto mi hanno portata in un’altra stanza dove un bel dottore che sembrava uscito da una serie tv è venuto a dirmi che avevo un cancro e che avevo un vero disastro laggiù”. La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno. “La mia prima reazione è stata quella di iniziare a piangere, ero talmente agitata da non riuscire quasi a respirare. Ricordo di aver pensato di essere una stupida per non essermi tolta prima le ovaie”. Durante la malattia, Balti ha ricevuto, talvolta anche da medici, diverse critiche sulla questione perché, se avesse rimosso subito le ovaie, forse non sarebbe successo nulla. Tuttavia, “penso che sia davvero importante per le donne sapere cosa dovrebbero fare, ma non è una decisione facile da prendere, specialmente per le ovaie, che sono parte della nostra femminilità”, ha detto. “Ho sempre saputo di volere più figli”, ha spiegato. La modella è mamma di Matilde, nata nel 2007 dalla relazione con Christian Lucidi, e di Mia, nata nel 2015 dalle nozze con Matthew McRae. Inoltre, Balti ha avuto paura di sentirsi “una donna a metà. Ho sempre odiato avere il ciclo ogni mese, e ora non sapete cosa darei per riaverlo”. Ora, dopo sessioni di chemioterapia, la modella è in remissione. Qualche timore resta: “Sono sempre stata la principale fonte di sostentamento per le mie figlie. Quindi è una grande preoccupazione pensare: “Oh mio Dio, cosa lascerò loro?”. Ha poi riflettuto: “Si dà molto più valore a ciò che è veramente importante quando si è così vicini alla morte. Questa esperienza mi ha portata a essere più autentica”. Ha concluso: “Potrebbero essere i miei ultimi giorni sulla terra, quindi non li sprecherò cercando di piacere a tutti o fingendo di essere chi non sono. Anzi, ho scoperto che le persone mi apprezzano di più in questo modo”.