Bianca Balti: "Ero sparita da Instagram perché ero depressa"

Al di là della campagna Ovaries. Talk About Them, pubblicata nel mese di agosto, dallo scorso 10 giugno Bianca Balti non aveva più condiviso su Instagram alcun aggiornamento sulla sua vita. Come ha raccontato nell’ultimo numero della sua newsletter, la pausa che ha scelto di prendersi dai social ha rimbombato di un silenzio “assordante” persino per lei, perché era “depressa”. Proprio a giugno, la figlia Matilde ha compiuto 18 anni e, dopo aver conseguito il diploma, si è trasferita a New York per fare la modella. “Il giorno dopo la cerimonia di diploma sono volata in Italia con la mia figlia più piccola, Mia, immaginando un’estate in Europa che potesse guarire l’inverno difficile che avevo alle spalle: cancro, chemio, notti insonni...Volevo sole, famiglia, gioia semplice”, ha spiegato Balti, che lo scorso settembre aveva ricevuto la diagnosi di un tumore alle ovaie al terzo stadio, poi seguita da un intervento chirurgico e dalla chemioterapia. I contraccolpi dell’esperienza, però, si sono fatti sentire anche quest’estate. “Ricordo di essere stata in Sardegna e di non sapere come alzarmi dal letto. Ogni tentativo di divertirmi si trasformava in una piccola delusione. Una sera sono andata nel mio locale preferito e mi sono sentita fuori posto ovunque: tutti bevevano (io sono sobria), il DJ metteva musica che non conoscevo, Matilde non c’era a ballare con me come l’anno prima. Continuavo a paragonare quell’estate alla precedente – la più bella della mia vita – quando ero single e mi sentivo libera, spensierata, forte. Quell’estate era impossibile da ricreare. E dopo il cancro, la vita non è mai più la stessa”. La modella ha realizzato di aver "affrontato tutto, ho cercato di essere coraggiosa, sono andata avanti, ma non ho mai avuto l’occasione di fermarmi a elaborare ciò che era successo. La vita andava avanti: il ritorno al lavoro, una nuova medicina che per sei settimane mi ha fatta stare peggio della chemio, un viaggio in Giappone quando ero ancora debole, i compleanni passati da sola, lunghi periodi senza vedere il mio compagno. Quando finalmente tutto si è fermato, a giugno, la mia mente ha fatto ciò che fa dopo un sovraccarico: si è spenta. Il corpo l’ha seguita. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sembrava che la terra mi fosse crollata sotto i piedi”.