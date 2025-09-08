Emily Ratajkowski e Austin Butler avvistati insieme a New York

Nelle immagini ottenute in esclusiva da TMZ, la modella e l'attore sorseggiano un cocktail e chiacchierano in un locale nel quartiere West Village. Secondo quanto riporta il tabloid americano, Butler avrebbe anche messo un braccio attorno alle spalle di Ratajkowski
Austin Butler ed Emily Ratajkowski sono stati avvistati insieme a New York. Secondo le immagini ottenute in esclusiva dal tabloid americano TMZ, l’attore e la modella, entrambi 34 anni, hanno trascorso la serata di venerdì 5 settembre sorseggiando un cocktail e chiacchierando nel locale Waverly Inn, nel quartiere West Village della città. Secondo quanto riporta TMZ, durante il tempo trascorso insieme, Butler avrebbe messo un braccio attorno alle spalle di Ratajkowski.
LE RELAZIONI PRECEDENTI
Recentemente, Emily Ratajkowski e Austin Butler erano stati fotografati insieme anche durante un afterparty per l’anteprima a New York del film Una scomoda circostanza – Caught Stealing di Darren Aronofsky, dove l’attore recita, tra gli altri, al fianco di Zoë Kravitz, Matt Smith e Bad Bunny. In un post Instagram con alcuni scatti dell’evento, infatti, Ratajkowski appariva sullo sfondo mentre era apparentemente intenta a chiacchierare con Butler. L’attore ha chiuso nel 2024 la relazione di tre anni con la modella Kaia Gerber, la figlia di Cindy Crawford che lo scorso 1º settembre, all'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) in occasione della première del film The Testament of Ann Lee di Mona Fastvold, ha baciato sul red carpet il nuovo fidanzato, l’attore Lewis Pullman. “La relazione ha semplicemente fatto il suo corso”, avevano riferito a TMZ alcune fonti. In precedenza, Butler aveva frequentato per otto anni e fino al gennaio 2020 Vanessa Hudgens, che ora aspetta il secondo bebé dal marito, il giocatore di baseball Cole Tucker. Butler le aveva attribuito un impatto importante sulla sua carriera. Sarebbe stata proprio l'attrice, infatti, a incoraggiare l’attore a candidarsi per il ruolo di Elvis Presley nel film Elvis di Baz Luhrmann, anche se la distanza durante le riprese avrebbe messo a dura prova la loro relazione. Ratajkowski, invece, si è separata nel 2022 dall’attore e produttore Sebastian Bear-McClard, con il quale si era sposata in segreto nel 2018. La coppia ha avuto un figlio, Sylvester Apollo Bear, 4 anni. “Sono orgogliosa di essere me stessa”, aveva raccontato nel 2023 la modella in un’intervista rilasciata alla rivista HommeGirls, nella quale aveva affrontato la questione di essere “single” per la “prima volta” nella sua vita proprio dopo la separazione. “Una versione più giovane di me stessa si sarebbe probabilmente accontentata di un tizio di mezza età solo per avere un [fidanzato]. Sono contenta di non essere più in quell’epoca”. Sul futuro delle sue relazioni, aveva aggiunto: “Sono davvero aperta a conoscere persone in qualsiasi modo! Ma penso che le relazioni reciproche siano sempre un buon modo per valutare le persone”. Come riporta People, la modella era poi stata accostata a partner come Brad Pitt e Harry Styles.
Approfondimento
Caught Stealing, il trailer del film con Austin Butler e Zoë Kravitz
LA TEORIA DEI "RODENT MEN"
Nel 2024, in un video TikTok (poi rimosso dopo qualche ora), Emily Ratajkowski aveva dichiarato che le donne tendono a preferire i “rodent men”, cioè gli “uomini topi” (una definizione usata per prima dal New York Times). Si tratta di uomini non belli in maniera convenzionale, ma comunque dotati di fascino magnetico, che si caratterizzano da un lato per gentilezza, intelligenza, timidezza e sicurezza, e dall’altro per il fisico snello o asciutto (in ogni caso, non eccessivamente muscoloso) e i lineamenti spigolosi (con naso e labbra sottili, sguardo e viso intensi e orecchie pronunciate). Tra loro si collocano Adam Driver, Kieran Culkin, Tobey Maguire e Dustin Hoffman. Chissà se anche Austin Butler potrebbe rientrare nella categoria.
Approfondimento
Emily Ratajkowski, perché la torta di compleanno è diventata virale
©Getty
Emrata consacra gli "Hot Rodent Men": chi sono gli "uomini roditori"
L’ha rimosso dopo qualche ora, eppure Emily Ratajkowski in un video su TikTok ha detto fuori dai denti che le donne (lei compresa) tendono a preferire i “rodent men”, ovvero gli “uomini-topo”, definizione che era già stata data dal New York Times. Da Adam Driver a Kieran Culkin, da Tobey Maguire a Dustin Hoffman, ecco chi sono e quali caratteristiche devono avere i suddetti “rodent men” (definizione al limite del body shaming) A cura di Camilla Sernagiotto