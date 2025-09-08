Emily Ratajkowski e Austin Butler avvistati insieme a New York

Nelle immagini ottenute in esclusiva da TMZ, la modella e l'attore sorseggiano un cocktail e chiacchierano in un locale nel quartiere West Village. Secondo quanto riporta il tabloid americano, Butler avrebbe anche messo un braccio attorno alle spalle di Ratajkowski

Austin Butler ed Emily Ratajkowski sono stati avvistati insieme a New York . Secondo le immagini ottenute in esclusiva dal tabloid americano TMZ, l’attore e la modella, entrambi 34 anni, hanno trascorso la serata di venerdì 5 settembre sorseggiando un cocktail e chiacchierando nel locale Waverly Inn, nel quartiere West Village della città. Secondo quanto riporta TMZ, durante il tempo trascorso insieme, Butler avrebbe messo un braccio attorno alle spalle di Ratajkowski.

LA TEORIA DEI "RODENT MEN"

Nel 2024, in un video TikTok (poi rimosso dopo qualche ora), Emily Ratajkowski aveva dichiarato che le donne tendono a preferire i “rodent men”, cioè gli “uomini topi” (una definizione usata per prima dal New York Times). Si tratta di uomini non belli in maniera convenzionale, ma comunque dotati di fascino magnetico, che si caratterizzano da un lato per gentilezza, intelligenza, timidezza e sicurezza, e dall’altro per il fisico snello o asciutto (in ogni caso, non eccessivamente muscoloso) e i lineamenti spigolosi (con naso e labbra sottili, sguardo e viso intensi e orecchie pronunciate). Tra loro si collocano Adam Driver, Kieran Culkin, Tobey Maguire e Dustin Hoffman. Chissà se anche Austin Butler potrebbe rientrare nella categoria.