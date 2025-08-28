Troy, il cast del film con Brad Pitt ed Eric Bana. FOTO

Troy, il cast del film con Brad Pitt ed Eric Bana stasera in tv. FOTO
Va in onda su Rete 4, giovedì 28 agosto, il film del 2004 basato sull'Iliade di Omero. Al centro della trama, il rapimento di Elena, la guerra di Troia e il mito di Achille
