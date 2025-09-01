Venezia 2025, il bacio tra Lewis Pullman e Kaia Gerber

Presente alla première del suo nuovo film The Testament of Ann Lee, Lewis Pullman ha percorso il red carpet mano nella mano con Kaia Geber. E, sul red carpet, l'ha baciata. Confermando così una relazione cominciata lo scorso gennaio
Kaia Gerber e Lewis Pullman sono ufficialmente una coppia. A dimostrarlo, il bacio appassionato che si sono scambiati alla Mostra del Cinema di Venezia, nella giornata di lunedì 1 settembre (LA CRONACA DELLA GIORNATA).
Il red carpet (con bacio)
Presente alla première del suo nuovo film The Testament of Ann Lee, Lewis Pullman ha percorso il red carpet mano nella mano con Kaia Geber. A un certo punto, l'attore si è chinato per baciare affettuosamente la spalla della compagna. Infine, la coppia si è scambiata un vero bacio.
Affettuosi e innamorati, i due erano anche super glamour (e coordinati): Gerber indossava un abito in pizzo nero trasparente con scollatura quadrata e gonna a trapezio in tulle, a ricordare lo stile anni '50, mentre Pullman ha optato per un abito nero con papillon. Per entrambi, scarpe nere e occhiali da sole.
Pullman e Gerber, che in passato è stata legata ad Austin Butler, sono entrambi attori: Pullman è apparso in Outer Range, Top Gun: Maverick e Lezioni di chimica, mentre Gerber ha recitato in Bottoms, Babylon e Palm Royale. Inoltre, sono tutti e due figli d'arte: il padre di Lewis è l'attore Bill Pullman, la madre di Kaia è Cindy Crawford.
La storia d'amore
Sebbene l'ufficialità arrivi solo adesso, Kaia Gerber e Lewis Pullman si frequentano da tempo. La coppia è stata avvistata per la prima volta lo scorso gennaio, quando, secondo quanto riportato dal blog di gossip DeuxMoi, si era regalata una vacanza a Cabo, in Messico. Pullman è stato inoltre visto alla festa di apertura dello spettacolo teatrale di Gerber, Evanston Salt Costs Climbing, a Los Angeles, nello stesso mese. "Hanno trascorso del tempo insieme nelle ultime settimane. Sono una coppia carina e molto riservata", scrisse all'epoca PEOPLE. Ad aprile, l'attore ha schivato una domanda su Kaia, fatta da Entertainment Weekly sul red carpet di Thunderbolts: "C'è una certa mora che ci sarebbe piaciuto vedere come tua accompagnatrice". La sua risposta? "Beh, ascolta. Siamo tutti fortunati a essere qui sul red carpet, a divertirci, in attesa di Thunderbolts". La storia, tuttavia, era nel suo vivo. Nei mesi successivi i due attori sono stati a Broadway (a vedere Il ritratto di Dorian Gray) e al concerto di Tyler Childs, ma anche per mano per le vie di Los Angeles. Fino ad oggi, col bacio che conferma la relazione.
