Venezia 2025, il bacio tra Lewis Pullman e Kaia Gerber

Presente alla première del suo nuovo film The Testament of Ann Lee, Lewis Pullman ha percorso il red carpet mano nella mano con Kaia Geber. E, sul red carpet, l'ha baciata. Confermando così una relazione cominciata lo scorso gennaio

Kaia Gerber e Lewis Pullman sono ufficialmente una coppia. A dimostrarlo, il bacio appassionato che si sono scambiati alla Mostra del Cinema di Venezia, nella giornata di lunedì 1 settembre (LA CRONACA DELLA GIORNATA).

Il red carpet (con bacio)

Presente alla première del suo nuovo film The Testament of Ann Lee, Lewis Pullman ha percorso il red carpet mano nella mano con Kaia Geber. A un certo punto, l'attore si è chinato per baciare affettuosamente la spalla della compagna. Infine, la coppia si è scambiata un vero bacio.

Affettuosi e innamorati, i due erano anche super glamour (e coordinati): Gerber indossava un abito in pizzo nero trasparente con scollatura quadrata e gonna a trapezio in tulle, a ricordare lo stile anni '50, mentre Pullman ha optato per un abito nero con papillon. Per entrambi, scarpe nere e occhiali da sole.

Pullman e Gerber, che in passato è stata legata ad Austin Butler, sono entrambi attori: Pullman è apparso in Outer Range, Top Gun: Maverick e Lezioni di chimica, mentre Gerber ha recitato in Bottoms, Babylon e Palm Royale. Inoltre, sono tutti e due figli d'arte: il padre di Lewis è l'attore Bill Pullman, la madre di Kaia è Cindy Crawford.