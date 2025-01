Kaia Gerber e Austin Butler si sono lasciati

Una relazione affettuosa e discreta



Kaia Gerber e Austin Butler si sarebbero detti addio prima della fine del 2024, questa la tempistica della fine del loro amore per la stampa di settore che, da tempo, ha riportato voci di crisi nella coppia di giovani star.

Butler non è stato visto tra gli ospiti della vacanza messicana tra le acque di Cabo San Lucas dove i Gerber hanno dato il benvenuto al nuovo anno.

L'attore, che era in buoni rapporti con la famiglia della modella, era stato invitato in passato varie volte a trascorrere del tempo coi parenti di lei.

La scorsa primavera Butler aveva aiutato Gerber a traslocare in una nuova casa ma non è mai stato chiaro se di due vivessero insieme.

La loro relazione è stata segnata dalla riservatezza da parte di entrambi e uscite di basso profilo, alternate ad apparizioni congiunte sul red carpet che, come è logico, attiravano l'attenzione dei fotografi.

Gerber, una delle top model internazionali più richieste della sua generazione, e Butler, attore acclamato, considerato un sex symbol della nuova Hollywood, hanno catturato i flash varie volte nelle ultime stagioni.

Affettuosi e discreti, si erano lasciati immortalare mentre si scambiavano un bacio al Festival di Cannes nel 2022, anno in cui Butler presentava Elvis di Baz Luhrmann, e si erano scambiati tenerezze anche al Met Gala dello stesso anno, evento dove hanno conquistato l'attenzione dei fan per la loro bellezza e i loro eleganza (I LOOK).