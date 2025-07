Non è solo reggaeton, non è solo un fenomeno pop. Ha trasformato Puerto Rico in un manifesto culturale, politico e personale. Questa è la storia di un artista che ha riscritto le regole restando fedele alle sue radici. E perché, per capirlo davvero, bisogna partire dall’isola. È nato tra le strade di Vega Baja e ha portato quell’energia fino ai Grammy. Ma non ha mai lasciato casa. E oggi la sua musica racconta un luogo che lotta, sogna, resiste