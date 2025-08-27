Una scomoda circostanza, il film con Zoë Kravitz e Austin Butler

Una scomoda circostanza, trama e cast del film con Zoë Kravitz e Austin Butler al cinemaCinema ©Webphoto
Introduzione
Una scomoda circostanza è il nuovo film di Darren Aronofsky, il cui titolo originale è Caught Stealing. La pellicola è nelle sale cinematografiche italiane da oggi.
Il lungometraggio è tratto dal romanzo del 2004 di Charlie Huston, intitolato A tuo rischio e pericolo, e si propone come un mix di gangster, commedia e azione, e può contare su un cast di grande richiamo formato da Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio e Bad Bunny.
Una scomoda circostanza si presenta come un’opera complessa, frutto di un lungo percorso produttivo e con un cast di alto profilo, pronta a mescolare elementi di azione, commedia e gangster in un contesto narrativo intenso e ricco di suspense.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Una scomoda circostanza, trama e cast del film con protagonisti Zoë Kravitz e Austin Butler.
Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.
Quello che devi sapere
Trama: dalla promessa sportiva al caos criminale
La vicenda del film Una scomoda circostanza ruota attorno a Henry "Hank" Thompson, interpretato da Austin Butler. Ai tempi del liceo, Hank era considerato un talento emergente nel baseball, destinato a grandi successi. Tuttavia, un infortunio drammatico interrompe bruscamente la sua carriera sportiva, costringendolo a reinventarsi. Alcuni anni dopo, lo ritroviamo a New York, dove lavora come barista e vive una relazione felice con la collega Yvonne, interpretata da Zoë Kravitz.
La routine quotidiana di Hank subisce un’improvvisa scossa quando il vicino di casa Russ, un personaggio poco affidabile interpretato da Matt Smith, gli chiede di prendersi cura del suo gatto e del suo appartamento per qualche giorno. Quello che sembra un favore innocuo si trasforma presto in una spirale pericolosa: Hank si trova nel mirino di criminali convinti che egli possieda una somma di denaro rubato, senza avere alcuna via d’uscita chiara dalla situazione di rischio.
Cast e personaggi
Il cast principale di Una scomoda circostanza vede Austin Butler nei panni di Henry "Hank" Thompson, mentre Regina King interpreta Roman e Zoë Kravitz veste i panni di Yvonne.
Matt Smith è Russ, Liev Schreiber è Lipa, Vincent D’Onofrio interpreta Shmully e Griffin Dunne è Paul. Bad Bunny interpreta Colorado, Carol Kane è Bubbe, D’Pharaoh Woon-A-Tai interpreta Dale, Will Brill è Jason, Action Bronson interpreta Edwin, Jurij Kolokol’nikov è Aleksej e Nikita Kukuškin interpreta Pavel’.
Produzione: un progetto lungo oltre un decennio
Una scomoda circostanza, titolo originale Caught Stealing, è un film che ha alle spalle una storia produttiva complessa. Il progetto era stato inizialmente annunciato nel 2013, con la sceneggiatura affidata a David Hayter e la regia prevista a Wayne Kramer, mentre i ruoli principali erano destinati a Patrick Wilson e Alec Baldwin. Solo nel 2024 la produzione ha subito un rilancio decisivo: Darren Aronofsky è entrato come regista, Charlie Huston stesso ha curato la sceneggiatura e Austin Butler e Regina King hanno preso il posto di Wilson e Baldwin, rispettivamente.
La realizzazione finale ha quindi concretizzato una visione rinnovata del romanzo originale, con una combinazione di talenti sia davanti che dietro la macchina da presa.
Promozione e distribuzione: trailer e anteprime
Il film Una scomoda circostanza ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico attraverso il rilascio del primo trailer online il 21 maggio 2025, seguito dalla versione italiana diffusa il 24 luglio dello stesso anno.
L’anteprima ufficiale si è svolta il 7 agosto 2025 a Guaynabo, località portoricana che ha accolto il debutto internazionale. In Italia, la distribuzione nelle sale è stata curata da Eagle Pictures a partire dal 27 agosto, mentre negli Stati Uniti sarà la Sony Pictures a portare il film nelle sale dal 29 agosto 2025.
Specifiche tecniche e produzione
Il lungometraggio Una scomoda circostanza ha una durata complessiva di 107 minuti e presenta un rapporto d’immagine di 1,85:1. Le lingue presenti nel film includono inglese, russo e yiddish. La produzione è firmata da Columbia Pictures e Protozoa Pictures, con Jeremy Dawson, Dylan Golden, Ari Handel e Darren Aronofsky come produttori e Charlie Huston e Ann Ruark come produttori esecutivi.
La fotografia è stata curata da Matthew Libatique, il montaggio da Andrew Weisblum, mentre le musiche sono state composte dal gruppo Idles. La scenografia è di Mark Friedberg, i costumi di Amy Westcott e il trucco di Judy Chin.