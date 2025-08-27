Una scomoda circostanza, il film con Zoë Kravitz e Austin Butler

Introduzione

Una scomoda circostanza è il nuovo film di Darren Aronofsky, il cui titolo originale è Caught Stealing. La pellicola è nelle sale cinematografiche italiane da oggi.

Il lungometraggio è tratto dal romanzo del 2004 di Charlie Huston, intitolato A tuo rischio e pericolo, e si propone come un mix di gangster, commedia e azione, e può contare su un cast di grande richiamo formato da Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio e Bad Bunny.

Una scomoda circostanza si presenta come un’opera complessa, frutto di un lungo percorso produttivo e con un cast di alto profilo, pronta a mescolare elementi di azione, commedia e gangster in un contesto narrativo intenso e ricco di suspense.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Una scomoda circostanza, trama e cast del film con protagonisti Zoë Kravitz e Austin Butler.

Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale della pellicola nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.