Baz Luhrmann, il suo prossimo film sarà su Giovanna D'Arco

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano, al secolo Mark Anthony Luhrmann ma universalmente riconosciuto come Baz, ha annunciato che il suo nuovo lavoro verterà sulla storia della cosiddetta “pulzella d'Orléans”. L’annuncio è arrivato in concomitanza al festeggiamento del compleanno del regista visionario: lo scorso 17 settembre 2024 ha deciso di festeggiare il suo 62esimo compleanno facendosi (e facendoci) questo gran bel regalo. La Warner Bros. ha fatto per lui il grande annuncio

Il prossimo film a cui lavorerà Baz Luhrmann sarà su Giovanna D'Arco.

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico australiano, al secolo Mark Anthony Luhrmann ma universalmente riconosciuto come Baz, ha annunciato che il suo nuovo lavoro verterà sulla storia della cosiddetta “pulzella d'Orléans”.

L’annuncio è arrivato in concomitanza al festeggiamento del compleanno del regista visionario: lo scorso 17 settembre 2024 ha deciso di festeggiare il suo 62esimo compleanno facendosi (e facendoci) questo gran bel regalo.

La Warner Bros. ha confermato al magazine americano Deadline che il prossimo lungometraggio del Maestro per lo studio sarà quello che ha come titolo Jehanne o Jehanne d'Arc, ancora non è certo quale sarà il titolo finale.

Il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico nato a Sydney nel 1962 è principalmente noto per aver diretto la "Trilogia del Sipario Rosso" composta dalla commedia romantica Ballroom - Gara di Ballo (1992) e dai drammi romantici Romeo + Giulietta di William Shakespeare (1996) e Moulin Rouge! (2001). È inoltre il regista delle pellicole Australia (2008), Il grande Gatsby (2013) ed Elvis (2022), giusto per citare alcuni dei suoi capolavori.

La notizia che Baz Luhrmann si metta al lavoro per restituirci una grande opera dedicata a un'eroina nazionale francese, beatificata nel 1909 e proclamata santa da papa Benedetto XV nel 1920, è musica per le orecchie dei suoi tantissimi fan.



La pellicola racconterà quindi una storia epica che vede protagonista Giovanna d'Arco, la giovane contadina francese che credeva che Dio l'avesse inviata a guidare un esercito. Era convinta che avrebbe salvato il suo Paese durante la Guerra dei Cent'anni.