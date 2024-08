Blake Lively e Hugh Jackman diretti da Luhrmann su Vogue di settembre

Il regista di culto hollywoodiano ha diretto e fotografato le due star protagoniste di due dei titoli del momento, “Deadpool & Wolverine” e “It Ends With Us – Siamo noi a dire basta” in una fantasia hitchcockiana basata sul classico “Caccia al ladro”. La californiana è splendida, sofisticata e glamour nel ruolo che fu di Cary Grant



Col consueto anticipo rispetto all'uscita nelle edicole, Vogue Magazine ha diffuso in anteprima la cover del numero di settembre, tradizionalmente il più importante dell'intera stagione.

Quest'anno il september issue ospita Blake Lively, star internazionale amata dai Millennials e dalla Gen Z per i suoi molti ruoli sul grande e piccolo schermo, diva del momento grazie a It Ends With Us – Siamo noi a dire basta, film drammatico sentimentale, nelle sale italiane dal 21 agosto.

Lively ha sfoderato la sua bellezza californiana al servizio di colui che definisce il suo regista preferito, Baz Luhrmann. L'autore di Moulin Rouge! ed Elvis l'ha accoppiata sul set a Hugh Jackman per un servizio fotografico ultra glamour i cui scatti sono diventati in breve virali.

L'ispirazione è un classico che fa sognare da quasi settant'anni: Caccia al ladro di Alfred Hitchcock.

Il photoshoot ispirato a Caccia al ladro Blake Lively, Hugh Jackman e Baz Luhrmann si sono incontrati a New York mesi fa per Vogue per un servizio fotografico che è nato per finire negli annali degli editoriali più belli di sempre dello storico magazine in cui moda e arte si fondono in un equilibrio unico.

Col servizio incluso nel numero di settembre, già disponibile online in versione digitale, Luhrmann, un regista visionario come pochi, si è immerso nel glamour della Costa Azzurra degli anni Cinquanta che fecero da cornice a Caccia al ladro, pellicola che consacrò Grace Kelly e Cary Grant come icone di un cinema elegante e superbo all'interno di una storia tesa ed elettrizzante.

Non ci è voluto molto per Lively e Jackman, affascinanti icone hollywoodiane contemporanee, per calarsi nel guardaroba griffatissimo messo a disposizione da Vogue ed entrambi sembrano perfetti nei ruoli della bellissima “The Cat” e del misterioso “L'Ombre”, protagonisti di una storia che, a tutti gli effetti, è cinema a due dimensioni.

Luhrmann si perde nel dettaglio e nella ricchezza delle scene, dal casinò di Monte Carlo, alle camere degli hotel arredate in maniera lussuosa e ricche di ogni tipo d'accessorio costoso in grado di far perdere la testa a ogni appassionato di moda.

Tra le mani, al collo, Lively/The Cat ha sempre dei diamanti (Cartier), quelli che presumibilmente prova a rubare. Qual è il ruolo dell'uomo che la segue? Vuole farla arrestare? È il suo complice? Tra le fantasie istigate dalle immagini (che, in questo senso, fatto magnificamente il loro lavoro), la certezza che tra i due l'attrazione è tangibile.

leggi anche Bjork debutta sulla copertina di Vogue. Il look è già nella storia

Il ritorno di Blake Lively Blake Lively ha ringraziato Vogue e Luhrmann per averla resa la protagonista di un'esperienza da sogno che si somma all'opportunità di essere il personaggio di spicco del numero di settembre cui è collegata un'intervista firmata dal premio Pulitzer 2018 Andrew Greer.

L'attrice ex Gossip Girl ha anche sottolineato quanto sia stato speciale per lei lavorare con Hugh Jackman, co-star del marito Ryan Reynolds nel blockbuster Deadpool & Wolverine, pellicola nella quale lei stessa ha avuto un piccolo ma significativo ruolo, quello di Lady Deadpool (LA RECENSIONE). Lei, suo marito e il divo australiano condividono ben più che le esperienze sul set e la loro armonia si è resa evidente agli occhi del pubblico nelle varie première del nuovo capitolo di Deadpool. Jackman ha restituito il favore alla star californiana partecipando all'anteprima di New York di It Ends With Us.

Blake Lively è nel pieno di una stagione densa di soddisfazioni e di lavoro.

Ai tempi dell'intervista per Vogue si trovava a Roma per le riprese del sequel di Un piccolo favore, thriller del 2018. Ad inizio agosto è arrivata sul mercato la sua nuovissima linea di prodotti per capelli, un progetto a cui lavorava da sette anni.

Un anno dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio, è piena di energia e sembra essere tornata per ricordare a tutti che è sempre stata lei, fin dai tempi in cui si è fatta conoscere come Serena van der Woodsen, lei la più inimitabile delle fashion icon di New York.

Anche sotto il profilo della moda, la sua vera passione, l'attrice sta vivendo un momento iconico dopo l'altro. Dopo aver ricevuto in prestito dagli archivi Versace lo stesso abito che indossò Britney Spears nel 2002, Lively ha sfoggiato, non senza una punta di orgoglio, un collier appartenuto ad Elizabeth Taylor in persona. Il gioiello compare nel servizio di Vogue in uno scatto in cui lei posa con un magnifico abito da sera all'interno di una sala di casinò con Jackman che la tiene d'occhio mentre tira i dadi.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Baz Luhrmann (@bazluhrmann) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue (@voguemagazine) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie