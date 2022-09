7/13 ©Webphoto

La trama di Moulin Rouge!. Ambientato nella Parigi bohémien di fine Ottocento. Christian, aspirante scrittore londinese, si ritrova nel celebre locale e conosce la stella Satine: le vicende del club si intrecciano alla loto tormentata storia d’amore. Colonna sonora protagonista: tra mash up di classici e hit contemporanee, i brani vengono reinterpretati per legare la trama. Si va da All You Need Is Love dei Beatles, a Roxanne dei Police, The Show Must Go On dei Queen, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, Your Song di Elton John. Senza scordare Lady Marmalade

