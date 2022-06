1/11 ©Getty

Austin Butler è il protagonista di Elvis, biopic di Baz Luhrmann incentrato sulla vita della celebre rockstar diventata famosa a livello planetario tra gli anni Cinquanta e Settanta. L'attore californiano classe 1991 ha impressionato positivamente il regista australiano per le sue doti canore durante i casting. Elvis è il primo ruolo di rilievo per il giovane attore che dal 2019 ha iniziato a calcare set d'autore, da quello di Jarmusch a quello di Tarantino. Precedentemente ha preso parte a serie tv tra cui The Carrie Diaries e The Shannara Chronicles

