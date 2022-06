Elvis, Austin Butler nel backstage del film si tramuta nel re del rock

Warner Bros. ha pubblicato un gustosissimo video che mostra il dietro le quinte dell’attesissimo biopic diretto da Baz Luhrmann. Vediamo in questo dietro le quinte il modo in cui l'attore si è calato nei panni del Re del rock'n'roll. Il regista e i due attori protagonisti, Butler e Tom Hanks, parlano proprio di come Presley sia “tornato in vita” sul set di questa pellicola

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito un video che mostra il backstage dell'attesissimo biopic diretto da Baz Luhrmann, Elvis (che uscirà nelle sale il 22 giugno 2022).

Warner Bros. ha pubblicato una gustosa clip che mostra il dietro le quinte della pellicola, mostrandoci il modo in cui l'attore Austin Butler si è calato nei panni del Re del rock'n'roll.

Il regista e i due attori protagonisti, Butler e Tom Hanks (rispettivamente nei ruoli di Elvis e del colonnello Tom Parker), parlano proprio di come Presley sia “tornato in vita” sul set di questo film.

La rivisitazione cinematografica dell'incredibile vita e carriera di uno dei musicisti più famosi della storia viene vista attraverso la lente di una relazione molto complicata: quella tra Elvis e il suo manager, il colonnello Tom Parker.

Il film biografico di Baz Luhrmann deve molto ai racconti dello stesso Parker: si basa proprio su quanto è stato riferito dal manager di Elvis, focalizzandosi sulle dinamiche a dir poco complesse tra i due e seguendo le suddette nell'arco di ben vent'anni.

Questo biopic segue la storia di Presley dall'esordio fino al successo planetario, soffermandosi sul momento in cui il musicista toccò un livello di fama senza precedenti. Non manca all'appello in questa ricostruzione esistenziale, professionale e artistica di Elvis una figura fondamentale, quella di Priscilla: la moglie di Elvis è stata una delle persone più importanti e influenti nella sua vita. Sul set è interpretata dall'attrice Olivia DeJonge.



Potete guardare il backstage di Elvis nel video che trovate in fondo a questo articolo.