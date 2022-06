Baz Luhrmann, Australia rivive in una serie dal titolo Faraway Down

La miniserie targata Baz Luhrmann, costola del film Australia, si chiamerà Faraway Downs , sarà composta da sei episodi e arriverà in streaming su Disney+ il prossimo inverno (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Faraway Downs sarà una versione più lunga del film originale e includerà sia il girato del film che le scene tagliate . Le novità sono sostanzialmente due: il finale, diverso rispetto a quello di Australia, e la colonna sonora. Il film del 2008 aveva come protagonisti Nicole Kidman e Hugh Jackman e raccontava la storia di Lady Sarah Ashley (Kidman) che poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale eredita Faraway Downs, un grande tenuta di bestiame in Australia. La donna è poi costretta ad allearsi con il mandriano drover (Jackman) per proteggere il suo ranch, ambito da molti. Un incontro che sfocerà in una struggente storia d'amore.

Baz Luhrmann, le sue parole

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno 2022 in streaming e al cinema. FOTO

"Originariamente volevo ribaltare la nozione di una travolgente epica in stile Via col Vento” ha spiegato Baz Luhrmann a proposito della miniserie. “E trovare il modo di utilizzare il romanticismo e il dramma epico per mettere in luce i ruoli delle persone delle Prime Nazioni e la dolorosa cicatrice delle Generazioni Rubate nella storia australiana". Il regista ha spiegato che, nonostante Australia abbia una vita propria, c'era ancora un racconto, ricco di sfumature ancora inesplorate, e colpi di scena alternativi che secondo lui meritavano di essere esplorati. “Partendo dallo stesso materiale base, Faraway Downs è una nuova variazione di Australia che sta al pubblico scoprire adesso". Anche Craig Erwich, Presidente di Hulu Originals e ABC Entertainment, ha commentato il nuovo progetto, lodando Luhrmann come “uno dei più grandi narratori autoriali al mondo”, e confermando quindi quanto rivisitare Australia sia stata “un'avventura unica e rivelatrice”. Erwich ha poi concluso: “Non vediamo l'ora di portare i nostri spettatori al ranch e far vivere loro le storie che già conteneva e che continuano ad svolgersi in quel luogo”.