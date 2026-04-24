Michael, le musiche del film con Jaafar Jackson

Da oggi disponibile in digitale e in tutti i formati fisici: CD, musicassetta, LP e 2-LP, con diverse varianti di colore e una versione esclusiva in vinile trasparente “black ice” sul sito ufficiale Sony Music. Il progetto include 13 brani che ripercorrono la carriera dell’artista

Oggi, venerdì 24 aprile, esce Michael: Songs from the Motion Picture (Sony Music), l’album con le musiche originali del biopic Michael, dedicato a Michael Jackson e interpretato dal nipote Jaafar Jackson, con la regia di Antoine Fuqua e la produzione dell’Oscar Graham King. Il disco, disponibile in digitale e in tutti i formati fisici (CD, musicassetta, LP e 2-LP, anche in edizione esclusiva “black ice”), raccoglie 13 brani che ripercorrono le tappe fondamentali della carriera dell’artista: dagli esordi con i Jackson 5 fino ai successi solisti di “Off the Wall” e “Thriller”, includendo hit come “Billie Jean”, “Don’t Stop ’Til You Get Enough” e “Human Nature”. Proprio di quest’ultimo è online il nuovo videoclip , che rinnova uno dei classici più amati.

Il film-evento

Michael, attualmente nelle sale con Universal Pictures, racconta vita e eredità artistica della popstar, dagli inizi fino alla consacrazione globale, alternando dimensione privata e performance iconiche. Scritto da John Logan e interpretato da un cast che include Nia Long, Colman Domingo e Miles Teller, segna il debutto cinematografico di Jaafar Jackson.

Da oggi è online il nuovo videoclip di Human Nature, uno dei brani più amati di Michael Jackson. Pubblicato insieme all'album, il video regala nuova vita a questo classico senza tempo, celebrando l'eredità artistica di Michael e conquistando sia i fan di sempre che le nuove generazioni.

Trama e cast

Il film Michael, racconta la vita e l’eredità artistica di Michael Jackson, uno degli artisti più influenti della storia della musica: dalla scoperta del suo straordinario talento come frontman dei The Jackson 5 fino alla trasformazione in un artista visionario e innovativo, mostrando sia momenti della sua vita privata sia alcune delle performance più iconiche della sua carriera solista. Diretto da Antoine Fuqua e scritto da John Logan, il film è prodotto dal premio Oscar Graham King per GK Films, insieme a John Branca e John McClain. Il film vede Jaafar Jackson al suo debutto cinematografico nel ruolo di suo zio Michael. Nel cast anche Nia Long, Juliano Valdi, KeiLyn Durrel Jones, Laura Harrier, con Miles Teller e Colman Domingo. Il film è diretto da Antoine Fuqua e scritto dal tre volte candidato all’Oscar John Logan. La produzione è affidata a Graham King, John Branca e John McClain.

La tracklist

I’ll Be There – Jackson 5 Never Can Say Goodbye – Jackson 5 Who’s Lovin’ You – Jackson 5 Medley: I Want You Back/ABC/The Love You Save (Live) - The Jacksons Ben (Live) - The Jacksons Don't Stop 'Til You Get Enough – Michael Jackson Beat It – Michael Jackson Thriller – Michael Jackson Billie Jean – Michael Jackson Wanna Be Startin' Somethin' – Michael Jackson Human Nature – Michael Jackson Workin' Day and Night – Michael Jackson Bad – Michael Jackson