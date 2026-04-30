L'Odissea, Christopher Nolan ha svelato che il film durerà meno di OppenheimerCinema
“È un film epico, come richiede l’argomento trattato, ma è più breve”, ha dichiarato il regista all’agenzia di stampa Associated Press
Il film L’Odissea di Christopher Nolan durerà meno di un precedente capolavoro del regista, Oppenheimer. La pellicola vincitrice del premio Oscar come Miglior film aveva raccontato in 180 minuti (cioè in tre ore) e con un divieto ai minori di 17 anni la figura di J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale, con un incasso di ben 975 milioni di dollari in tutto il mondo. “È un film epico, come richiede l’argomento trattato”, ha dichiarato Nolan all’agenzia di stampa Associated Press in merito a L'Odissea, “ma è più breve”. Il regista, però, non ha ancora svelato la durata esatta e la classificazione per età della pellicola, che uscirà nei cinema il 16 luglio 2026. “C’è una pressione enorme”, ha proseguito Nolan. “Chiunque si cimenti con L’Odissea si assume le speranze e i sogni di un pubblico vasto per i film epici, e questo comporta una grande responsabilità. Quello che ho imparato [realizzando la trilogia de Il Cavaliere Oscuro] è che il pubblico desidera da un film su una storia amata, con personaggi amati, un’interpretazione forte e sincera. Vogliono sapere che un regista si è impegnato al massimo. Ho davvero cercato di realizzare il miglior film possibile”. In una precedente intervista alla rivista Empire, il cineasta premio Oscar aveva dichiarato di aver girato per 91 giorni “oltre 2 milioni di piedi di pellicola” e aveva precisato che, “come regista, cerchi lacune nella cultura cinematografica, cose che non sono mai state fatte prima. E quello che ho notato è che tutte queste grandi opere cinematografiche a tema mitologico con cui ero cresciuto – i film di Ray Harryhausen e altri – non le avevo mai viste realizzate con la stessa importanza e credibilità che una produzione hollywoodiana ad alto budget e in formato IMAX poteva offrire”.
LA TRAMA E IL CAST
L’adattamento del poema epico greco L’Odissea di Omero racconta il lungo e pericoloso viaggio verso casa dopo la guerra di Troia del re di Itaca Ulisse (Matt Damon, che aveva già lavorato con Christopher Nolan nelle pellicole Interstellar e Oppenheimer). Il cast include anche Tom Holland nei panni del figlio Telemaco, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Betnthal nel ruolo di Menelao, Corey Hawkins, Benny Safdie, Elliot Page e l’ultima aggiunta, l’artista 10 volte candidato ai Grammy Awards Travis Scott. “L’Odissea di Christopher Nolan è la migliore sceneggiatura che io abbia mai letto”, aveva dichiarato nel settembre 2025 l’attore Tom Holland all’Agence France-Press. “Sarà epico in un modo diverso”, aveva aggiunto Corey Hawkins in occasione del Toronto Film Festival. Sarà il primo lungometraggio di Hollywood girato interamente con telecamere IMAX. È stato infatti creato un nuovo involucro per la pellicola IMAX, chiamato “blimp”, in grado di ridurre il rumore prodotto dalle telecamere IMAX e di riprendere così le scene ricche di dialoghi sul grande formato.
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CHRISTOPHER NOLAN, I CAPOLAVORI DEL REGISTA
Considerato uno dei registi più popolari del XXI secolo, Christopher Nolan ha ottenuto un grande successo con la trilogia reboot della saga cinematografica di Batman composta da Batman Begins, Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno e con i film Memento, Insomnia, The Prestige, Inception, Interstellar, Dunkirk, Tenet e Oppenheimer, grazie al quale ha vinto sette premi Oscar, comprese le statuette per il Miglior film e il Miglior regista. Rilevanti anche i sodalizi con gli attori Christian Bale, Michael Caine e Cillian Murphy e con il compositore Hans Zimmer. Nel 2015 la rivista Time l’ha inserito nella lista delle 100 persone più influenti nel mondo, mentre nel 2019 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine dell’Impero Britannico.
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Credits: Webphoto e Ipa
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Il cineasta britannico a cui si deve il capolavoro “Oppenheimer” ha riunito un cast eccezionale per il suo adattamento dell’opera di Omero, “L’Odissea”. Il kolossal vedrà la partecipazione di grandi nomi di Hollywood, alcuni dei quali hanno già collaborato con il regista in passato. Le riprese inizieranno il mese prossimo, con un'uscita prevista per il 17 luglio 2026. Scopriamo quali sono i divi già confermati, da Charlize Theron a Matt Damon passando per Robert Pattinson (a cura di Camilla Sernagiotto)