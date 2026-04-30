Il film L’Odissea di Christopher Nolan durerà meno di un precedente capolavoro del regista, Oppenheimer. La pellicola vincitrice del premio Oscar come Miglior film aveva raccontato in 180 minuti (cioè in tre ore) e con un divieto ai minori di 17 anni la figura di J. Robert Oppenheimer e la creazione della bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale, con un incasso di ben 975 milioni di dollari in tutto il mondo. “È un film epico, come richiede l’argomento trattato”, ha dichiarato Nolan all’agenzia di stampa Associated Press in merito a L'Odissea, “ma è più breve”. Il regista, però, non ha ancora svelato la durata esatta e la classificazione per età della pellicola, che uscirà nei cinema il 16 luglio 2026. “C’è una pressione enorme”, ha proseguito Nolan. “Chiunque si cimenti con L’Odissea si assume le speranze e i sogni di un pubblico vasto per i film epici, e questo comporta una grande responsabilità. Quello che ho imparato [realizzando la trilogia de Il Cavaliere Oscuro] è che il pubblico desidera da un film su una storia amata, con personaggi amati, un’interpretazione forte e sincera. Vogliono sapere che un regista si è impegnato al massimo. Ho davvero cercato di realizzare il miglior film possibile”. In una precedente intervista alla rivista Empire, il cineasta premio Oscar aveva dichiarato di aver girato per 91 giorni “oltre 2 milioni di piedi di pellicola” e aveva precisato che, “come regista, cerchi lacune nella cultura cinematografica, cose che non sono mai state fatte prima. E quello che ho notato è che tutte queste grandi opere cinematografiche a tema mitologico con cui ero cresciuto – i film di Ray Harryhausen e altri – non le avevo mai viste realizzate con la stessa importanza e credibilità che una produzione hollywoodiana ad alto budget e in formato IMAX poteva offrire”.