Criminal Minds: Evolution, in anteprima le immagini di Connor Storrie

L'attore canadese, diventato celebre grazie alla serie "Heated Rivalry", fa il suo ingresso nell'episodio dell’11 giugno nei panni di Lance Kingston, un narcisista manipolatore coinvolto in un'indagine del BAU. Quello che doveva essere un cameo di un solo episodio è diventato un arco narrativo in quattro puntate

L'attore di Heated Rivalry Connor Storrie debutta nella stagione 19 di Criminal Minds: Evolution su Paramount+ nei panni di un narcisista manipolatore accusato di stalking: un ruolo nato come guest star, e cresciuto fino a quattro episodi.

Il debutto di Connor Storrie in Criminal Minds Ci sono debutti che si preparano in silenzio e poi esplodono all'improvviso. Quello di Connor Storrie in Criminal Minds: Evolution rientra esattamente in questa categoria.

Mentre il fandom lo stava ancora scoprendo grazie alla serie Heated Rivalry - il romance hockey che lo ha reso famoso quasi dall'oggi al domani - lui aveva già terminato le riprese di un ruolo completamente diverso, agli antipodi rispetto alla dolcezza vulnerabile del personaggio che lo ha consacrato. Le prime immagini ufficiali e un'anteprima in esclusiva sono circolate online in coincidenza con il suo debutto nella serie, fissato per l'11 giugno 2026. Leggi anche Connor Storrie e Hudson Williams riuniti al Saturday Night Live

Chi è Lance Kingston e cosa succede nell'anteprima Lance Kingston è un narcisista affascinante e al tempo stesso manipolatore, rimasto invischiato in un'indagine del BAU, accusato di stalking ai danni della sua ex fidanzata. Con un senso di superiorità radicato e un legame ambiguo con il caso, il personaggio emerge rapidamente come figura centrale nell'inchiesta.

Nell'anteprima rilasciata, Lance si trova in sala interrogatori di fronte all'agente speciale Jennifer "JJ" Jareau, interpretata da A.J. Cook. Mentre JJ lo affronta con dettagli del suo passato - precedenti guai con la legge e accuse per aggressione - la conversazione degenera rapidamente. Lance perde il controllo, spazza via i documenti sul tavolo e reagisce con una furia che trasforma l'interrogatorio in qualcosa di ingestibile.

Le immagini statiche rilasciate in parallelo mostrano Storrie in una versione di se stesso che i fan di Heated Rivalry faranno fatica a riconoscere: niente calore, niente apertura, solo la fredda arroganza di un uomo convinto di essere sempre il più intelligente nella stanza.

Da un episodio a quattro: la storia dietro il casting Il ruolo era stato concepito originariamente come apparizione di una sola puntata. Ma Storrie ha convinto così profondamente il team creativo durante le riprese da spingere la showrunner Erica Messer a espandere il suo arco narrativo fino a quattro episodi.

La storia dietro il casting è altrettanto significativa. La regia dell'episodio era affidata ad Adam Rodriguez, anche lui membro del cast fisso della serie, che ha ammesso di aver incontrato resistenze iniziali sulla scelta di Storrie, riuscendo poi a imporla grazie al supporto di Messer. Rodriguez ha poi descritto con entusiasmo l'esperienza di vedere la carriera dell'attore decollare nel giro di pochissimo tempo. La stessa Messer, parlando con Vulture, ha sintetizzato la ragione della scelta con poche parole: cercavano qualcuno capace di distinguersi, e Storrie ha vinto quella selezione senza discussioni.

Il suo personaggio compare negli episodi 4, 5, 6 e 9 della stagione. Un arco che lascia aperta più di una domanda sulla reale natura del personaggio: minaccia, vittima, o qualcosa di più complicato nel mezzo. Leggi anche Heated Rivalry, a New York contest di sosia di Storrie e Williams

Connor Storrie: da Heated Rivalry al grande salto Connor Storrie, 26 anni, nato in Texas, ha trascorso anni tra piccole parti e turni in ristoranti a Los Angeles prima che il ruolo di Ilya Rozanov in Heated Rivalry cambiasse radicalmente la traiettoria della sua vita. Quando la piattaforma Crave ha diffuso il primo trailer della serie, l'attore contava circa diecimila follower su Instagram. Nel giro di 72 ore dal debutto della serie, quella cifra era già storia.

Il dettaglio che rende ancora più interessante questa storia è la cronologia: Storrie aveva già girato il suo arco in Criminal Minds: Evolution nella finestra di tempo tra il termine delle riprese di Heated Rivalry e la sua uscita. Stava già dimostrando cosa sapeva fare in un thriller psicologico, molto prima che il mondo conoscesse il suo volto da una serie romantica sul hockey.

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