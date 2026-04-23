L'Odissea diventerà un film d'animazione col produttore di Top Gun

Epic, il fenomeno musicale basato sull'Odissea di Omero creato da Jorge Rivera-Herrans, diventerà un film d'animazione. A produrre la pellicola sarà Jerry Bruckheimer, celebre per successi come "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi", in collaborazione con Atlantic Music Group

Jerry Bruckheimer, produttore cinematografico noto per titoli di successo come "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi", ha annunciato la realizzazione del film d'animazione "Epic". Il progetto nasce dalla collaborazione con l'Atlantic Music Group e si propone di adattare sul grande schermo il musical creato dal compositore Jorge Rivera-Herrans, divenuto virale sul web negli ultimi anni. L'opera reinterpreta la storia dell'eroe greco e del suo lungo viaggio di ritorno verso casa, integrando figure divine e creature mitologiche con una prospettiva contemporanea. Si tratta del primo esperimento di Bruckheimer nel campo dell'animazione.