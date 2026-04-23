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L'Odissea diventerà un film d'animazione col produttore di Top Gun

Cinema
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Epic, il fenomeno musicale basato sull'Odissea di Omero creato da Jorge Rivera-Herrans, diventerà un film d'animazione. A produrre la pellicola sarà Jerry Bruckheimer, celebre per successi come "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi", in collaborazione con Atlantic Music Group

Jerry Bruckheimer, produttore cinematografico noto per titoli di successo come "Top Gun" e "Pirati dei Caraibi", ha annunciato la realizzazione del film d'animazione "Epic". Il progetto nasce dalla collaborazione con l'Atlantic Music Group e si propone di adattare sul grande schermo il musical creato dal compositore Jorge Rivera-Herrans, divenuto virale sul web negli ultimi anni. L'opera reinterpreta la storia dell'eroe greco e del suo lungo viaggio di ritorno verso casa, integrando figure divine e creature mitologiche con una prospettiva contemporanea. Si tratta del primo esperimento di Bruckheimer nel campo dell'animazione.

Il contesto: l'Odissea a Hollywood

L'annuncio di "Epic" si inserisce in un periodo di forte attenzione da parte di Hollywood verso l'Odissea di Omero. Il regista Christopher Nolan sta attualmente ultimando la produzione di una nuova versione cinematografica dell'opera, la cui uscita nelle sale è prevista per il 17 luglio. Il film di Nolan vanta un cast composto da Matt Damon (Ulisse), Tom Holland (Telemaco), Zendaya (Atena), Anne Hathaway (Penelope) e Robert Pattinson (Antinoo).

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