Where the Wind Comes From di Guellaty vince il Milano Film Fest 2026

La kermesse meneghina si chiude con un verdetto che concentra l’attenzione sul titolo destinato a segnare questa edizione, una pellicola targata Tunisia-Francia e uscita nel 2025. Il film si impone come miglior lungometraggio, portando a casa anche un secondo riconoscimento dalla giuria studentesca e diventando così l’opera più premiata del festival. Al centro della sua narrazione, un viaggio verso l’Europa che mette alla prova il legame tra due ragazzi

Il film (di cui potete guardare il trailer nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) si impone come miglior lungometraggio, portando a casa anche un secondo riconoscimento dalla giuria studentesca e diventando così l’opera più premiata del festival. Al centro della sua narrazione, un viaggio verso l’Europa che mette alla prova il legame tra due ragazzi, trasformando un’amicizia in un percorso emotivo e fisico segnato dalla distanza e dalla prova del reale.

Accanto al premio principale, la giuria ha attribuito anche la menzione speciale “Futuro” agli interpreti Eya Bellagha e Slim Baccar, protagonisti del film, riconoscendone il contributo interpretativo all’interno della costruzione narrativa.

Il riconoscimento, pari a 5.000 euro, è stato deliberato dalla giuria dei Lungometraggi presieduta da Valeria Bruni Tedeschi e composta da Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari e Silvia D'Amico. La motivazione ufficiale ha sottolineato: "Un'opera al contempo semplice e sofisticata, libera e poetica, che impone una visione della vita originale e potente dal punto di vista cinematografico".

L’annuncio dei vincitori è arrivato per voce del direttore artistico Claudio Santamaria, che ha ufficializzato l’esito delle giurie del Milano Film Fest 2026. Il premio per il miglior lungometraggio è stato assegnato a Where the Wind Comes From, confermando la centralità dell’opera all’interno della selezione.

Il successo di Where the Wind Comes From si è ulteriormente consolidato con l’assegnazione del Premio al Miglior Lungometraggio della giuria studentesca, che ha confermato la forte ricezione dell’opera anche tra i giovani giurati.

Il resto del palmarès: corti e interpretazioni

Accanto al trionfo del lungometraggio, la sezione cortometraggi ha premiato A Sisyphean Task di Gus Flind-Henry e George Malcher (Regno Unito, 2025), lavoro che affronta in chiave critica e originale il sistema scolastico. La giuria dei Cortometraggi, presieduta da Margherita Vicario e composta da Eduardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi e Ludovica Nasti, ha inoltre assegnato due menzioni speciali a Concrete Kids di Saulius Baradinskas (Lituania, 2026) e Faux Bijoux di Jessy Moussallem (Francia, Libano, 2025).

Sul fronte delle interpretazioni, il premio per la miglior interpretazione maschile è stato conferito a Matthew Shear, anche regista di Fantasy Life (USA, 2026). Il riconoscimento per la miglior interpretazione femminile è andato invece a Sarah Pachou, Mélanie Laurent e Angelina Woreth per The Wonderers di Josephine Japy (Francia, 2025).