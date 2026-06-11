Tyler Mane, 59 anni, il wrestler professionista poi diventato attore e noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Sabretooth nei film X-Men del 2000 e Deadpool & Wolverine del 2024, ha annunciato in un video su Instagram di aver ricevuto la diagnosi di una forma rarissima di tumore al seno maschile. “Ho una brutta notizia: oggi inizio la chemioterapia. Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della sua vita, e io sono uno di loro”, ha detto. “Sì. Ho un tumore al seno. E sì, è rarissimo. Solo l’1% di casi di tumore al seno si verifica negli uomini”, ha scritto nella didascalia del post. “A dire il vero, la mia prima reazione è stata quella di tenerlo segreto. Voglio dire, è un po’ imbarazzante. Ma poi ho scoperto che per gli uomini è più probabile che la diagnosi sia in fase avanzata proprio perché non se ne parla e non si cerca la diagnosi. Infatti, tutti i miei medici l’hanno sottovalutato ed è stato solo perché mia moglie mi ha spinto a farmi rimuovere il nodulo che sono riuscito a ottenere una diagnosi precoce”. Mane ha poi esortato i follower a “iniziare a parlarne”, perché “un uomo su 755 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della sua vita e, se scoperto in fase iniziale, è molto curabile”. L’attore ha poi pubblicato un secondo video, dove ha ringraziato di cuore i fan per il supporto ricevuto. “Lo apprezzo moltissimo. Ce la farò. Sconfiggerò il cancro”, ha scritto nella didascalia. “Grazie per avermi accompagnato in questo percorso. Dobbiamo diffondere la consapevolezza. Il cancro è terribile, ma se lo si scopre in tempo, si può vincere questa battaglia”.