X-Men, l'attore Tyler Mane ha ricevuto una rara diagnosi di tumore al seno maschileSpettacolo
L'ex wrestler professionista, 59 anni, noto soprattutto per aver interpretato il mutante supercriminale Sabretooth nei film X-Men e Deadpool & Wolverine, ha annunciato in un video su Instagram di aver iniziato la chemioterapia per curare la malattia, che colpisce un uomo su 750. In un secondo video ha poi ringraziato i fan per il supporto
Tyler Mane, 59 anni, il wrestler professionista poi diventato attore e noto soprattutto per aver interpretato il personaggio di Sabretooth nei film X-Men del 2000 e Deadpool & Wolverine del 2024, ha annunciato in un video su Instagram di aver ricevuto la diagnosi di una forma rarissima di tumore al seno maschile. “Ho una brutta notizia: oggi inizio la chemioterapia. Un uomo su 750 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della sua vita, e io sono uno di loro”, ha detto. “Sì. Ho un tumore al seno. E sì, è rarissimo. Solo l’1% di casi di tumore al seno si verifica negli uomini”, ha scritto nella didascalia del post. “A dire il vero, la mia prima reazione è stata quella di tenerlo segreto. Voglio dire, è un po’ imbarazzante. Ma poi ho scoperto che per gli uomini è più probabile che la diagnosi sia in fase avanzata proprio perché non se ne parla e non si cerca la diagnosi. Infatti, tutti i miei medici l’hanno sottovalutato ed è stato solo perché mia moglie mi ha spinto a farmi rimuovere il nodulo che sono riuscito a ottenere una diagnosi precoce”. Mane ha poi esortato i follower a “iniziare a parlarne”, perché “un uomo su 755 riceverà una diagnosi di cancro al seno nel corso della sua vita e, se scoperto in fase iniziale, è molto curabile”. L’attore ha poi pubblicato un secondo video, dove ha ringraziato di cuore i fan per il supporto ricevuto. “Lo apprezzo moltissimo. Ce la farò. Sconfiggerò il cancro”, ha scritto nella didascalia. “Grazie per avermi accompagnato in questo percorso. Dobbiamo diffondere la consapevolezza. Il cancro è terribile, ma se lo si scopre in tempo, si può vincere questa battaglia”.
LA CARRIERA, DAL RING A CINEMA E TV
Nato l’8 dicembre 1966 a Saskatoon, in Canada, Tyler Mane ha intrapreso la carriera di wrestler e ha lottato nella federazione statunitense World Championship Wrestling prima con il ring name Nitro, e poi con quello di Big Sky. Infine, si è ritirato. Tuttavia, ha poi avviato la carriera da attore e, in particolare, è noto per aver interpretato il personaggio del mutante supercriminale Sabretooth nel film X-Men del 2000, ruolo che ha ripreso nel 2024 nel primo capitolo della serie cinematografica MCU degli X-Men, Deadpool & Wolverine di Shawn Levy e con Hugh Jackman e Ryan Reynolds. Ha anche recitato in altri film come Troy (2004) di Wolfgang Petersen, con protagonisti gli attori Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Brian Cox, Sean Bean, Brendan Gleeson e molti altri, e dove lui stesso ha interpretato Aiace Telamonio, e ancora nei film horror Halloween – The Beginning (2007) e Halloween II (2009) di Rob Zombie (nei panni dello spietato serial killer Michael Myers), Django Gunless (2010) di William Phillips, Compound Fracture (2014) di Anthony J. Rickert-Epstein e Non si scherza col fuoco (2019) di Andy Fickman. In televisione ha invece recitato in serie tv come Doom Patrol (2022-2023) e in alcuni episodi di show come Cinque in famiglia, Son of the Beach, Il mostro oltre lo schermo, Detective Monk e The Librarians.
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