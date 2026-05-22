Il post ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno, tra cui uno di Ivanka Trump

"Anche se è una notizia che nessuno si aspetta, sto lavorando a stretto contatto con la mia équipe medica per definire un piano di trattamento", ha scritto la donna su Instagram. Raccontando, inoltre, di essersi già sottoposta a un intervento medico nei giorni scorsi e di volersi concentrare sulla sua guarigione. "Rimango concentrata e fiduciosa, circondata dall'amore e dal sostegno della mia famiglia, dei miei figli e delle persone a me più care. Grazie per la vostra gentilezza e il vostro supporto, significano davvero più di quanto possa esprimere a parole", ha dichiarato Vanessa Trump. Il post ha ricevuto centinaia di messaggi di sostegno, tra cui quello di Ivanka Trump, figlia del presidente Usa.