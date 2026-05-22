L'ex modella ha annunciato la malattia sui suoi social media, dichiarando di essersi già sottoposta a un intervento medico e di volersi concentrare sulla sua guarigione. Il matrimonio con Donald Trump Jr, figlio maggiore del presidente americano, è durato dal 2005 al 2018
Vanessa Trump, ex moglie di Donald Trump Jr., primogenito del presidente degli Stati Uniti, ha annunciato in un post sui social media di aver ricevuto una diagnosi di cancro al seno.
Il post ha ricevuto moltissimi messaggi di sostegno, tra cui uno di Ivanka Trump
"Anche se è una notizia che nessuno si aspetta, sto lavorando a stretto contatto con la mia équipe medica per definire un piano di trattamento", ha scritto la donna su Instagram. Raccontando, inoltre, di essersi già sottoposta a un intervento medico nei giorni scorsi e di volersi concentrare sulla sua guarigione. "Rimango concentrata e fiduciosa, circondata dall'amore e dal sostegno della mia famiglia, dei miei figli e delle persone a me più care. Grazie per la vostra gentilezza e il vostro supporto, significano davvero più di quanto possa esprimere a parole", ha dichiarato Vanessa Trump. Il post ha ricevuto centinaia di messaggi di sostegno, tra cui quello di Ivanka Trump, figlia del presidente Usa.
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La coppia ha avuto insieme cinque figli, prima del divorzio nel 2018
Vanessa e Donald Trump Jr si sono conosciuti nei primi anni 2000 grazie all'attuale presidente americano che, durante una sfilata di moda, si è avvicinato all'ex modella per presentarle il figlio. La coppia si è sposata nel 2005 nella tenuta del presidente a Mar-a-Lago, in Florida, e ha avuto cinque figli, prima di divorziare nel 2018. Lo scorso anno Vanessa Trump ha poi annunciato la sua relazione con il golfista professionista statunitense Tiger Woods.