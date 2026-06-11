Doctor Who, cancellato lo speciale natalizio

La BBC ha annunciato ufficialmente la cancellazione dello speciale natalizio di Doctor Who previsto per il 2026, confermato nell'ottobre scorso. La decisione arriva insieme all'addio dello showrunner Russell T Davies e della casa di produzione Bad Wolf, e all'avvio di una gara aperta tra società indipendenti per ridefinire il futuro della serie

La BBC annuncia la fine della collaborazione con Russell T Davies e Bad Wolf e avvia una gara tra produttori indipendenti per rilanciare il franchise di Doctor Who : niente speciale natalizio, dunque, e niente tradizione.

La notizia della cancellazione

Una notizia che nessun fan si aspettava, almeno non così. Mercoledì 10 giugno la BBC ha comunicato ufficialmente la cancellazione dello speciale natalizio di Doctor Who che avrebbe dovuto andare in onda alla fine dell'anno, spezzando una tradizione che accompagna le famiglie britanniche sotto le feste da oltre vent'anni.

La notizia non arriva da sola: insieme alla cancellazione dell'episodio, l'emittente pubblica britannica ha confermato l'uscita di scena dello showrunner Russell T Davies e della casa di produzione Bad Wolf, annunciando contestualmente l'avvio di una procedura di gara aperta tra società indipendenti per individuare chi guiderà il prossimo capitolo del franchise.

Cosa dice la BBC: investire sul futuro, non riempire il vuoto

Nel comunicato ufficiale diffuso mercoledì, la BBC ha spiegato che la decisione è stata presa collettivamente insieme a Davies e Bad Wolf, e che non è arrivata senza riflessione. L'emittente ha riconosciuto che si tratterà di una delusione per i fan, ma ha motivato la scelta con la necessità di non limitarsi a coprire un'assenza con un singolo episodio, preferendo invece indirizzare risorse ed energie verso una ricostruzione più solida e duratura del progetto.

Doctor Who, ha ribadito la BBC, resta una proprietà fondamentale per l'emittente e la gara aperta tra produttori indipendenti - prevista dai requisiti dello Statuto BBC - è pensata proprio per garantirne la sopravvivenza nel lungo periodo.

Lo speciale era stato annunciato ufficialmente nell'ottobre 2025, con Davies in procinto di scriverne la sceneggiatura. Nelle settimane precedenti all'annuncio della cancellazione, erano già circolati rumor su un possibile slittamento a Pasqua, legato alle difficoltà nel trovare un nuovo attore protagonista dopo l'uscita di scena di Ncuti Gatwa. Tutti gli interrogativi sono stati spazzati via dalla comunicazione ufficiale.

Il contesto: ascolti in calo, addio Disney+ e la rigenerazione in Billie Piper

La cancellazione arriva al termine di una fase particolarmente turbolenta per il franchise. Le stagioni 14 e 15, prodotte in collaborazione con Disney+ che ne curava la distribuzione internazionale, hanno registrato gli ascolti più bassi nella storia ultra-cinquantennale della serie. La partnership con la piattaforma streaming si è nel frattempo conclusa, lasciando aperta la questione di chi si occuperà della distribuzione globale nelle prossime edizioni.

Sul piano narrativo, il finale della quindicesima stagione aveva lasciato i fan con un colpo di scena clamoroso: Ncuti Gatwa, il Quindicesimo Dottore, si è rigenerato a sorpresa assumendo le sembianze di Billie Piper, storica interprete di Rose Tyler nelle stagioni di Christopher Eccleston e David Tennant. Chi sia esattamente il personaggio che Piper interpreta adesso resta un mistero irrisolto, e lo resterà probabilmente fino al prossimo capitolo della serie.

Russell T Davies lascia: la fine di un'era doppia

L'addio di Davies ha il sapore di un capitolo che si chiude due volte. Lo sceneggiatore gallese era già stato il padre del rilancio moderno di Doctor Who nel 2005, quando aveva riportato in vita il Signore del Tempo dopo sedici anni di assenza dal piccolo schermo. Aveva poi lasciato il timone a Steven Moffat nel 2010, per farvi ritorno nel 2023 in occasione del sessantesimo anniversario della serie, portando con sé l'accordo con Disney+ e la nuova stagione con Gatwa protagonista. Questa volta l'uscita sembra definitiva. Davies ha dichiarato che lo speciale natalizio era stato ideato in un momento di incertezza sul futuro dello show, e che la sua assenza non deve essere letta come una fine, ma come l'anticamera di qualcosa di più grande. Il pubblico dovrà attendere più a lungo, ma l'attesa - secondo l'autore - varrà la pena.

La direttrice del dipartimento Drama della BBC, Lindsay Salt, ha voluto rassicurare la comunità internazionale dei fan: il brand non scomparirà, la proprietà intellettuale resterà in mano pubblica e il TARDIS tornerà a volare. Quando e con chi, per ora, non è ancora dato sapere.