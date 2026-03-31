Super Mario Galaxy - Il film, trama, personaggi e cast del film

Mario è il protagonista assoluto, l'idraulico di Brooklyn che deve ancora una volta salvare il giorno. Luigi, suo fratello minore, lo affianca con la sua inconfondibile timidezza. La Principessa Peach non è una damigella in attesa: è una guerriera determinata. Toad porta la sua energia frenetica e il suo coraggio. Yoshi, il dinosauro verde di Nintendo, fa il suo ingresso nel franchise cinematografico. Rosalinda è la grande new entry: una figura eterea e potente, custode del cosmo. Sul fronte dei villain, Bowser torna in scena - sia pure in una veste ridimensionata rispetto al primo capitolo - mentre Bowser Jr. è il nuovo antagonista principale, deciso a vendicare il padre.