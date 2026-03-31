Super Mario Galaxy - Il film, trama, personaggi e cast del film

Introduzione
L'idraulico più famoso del mondo torna al cinema. Super Mario Galaxy – Il film è il sequel animato del campione d'incassi del 2023, e porta Mario e i suoi amici in una dimensione tutta nuova: lo spazio
Quello che devi sapere
Il film
Prodotto da Illumination e Nintendo, Super Mario Galaxy - Il FIlm arriva nelle sale italiane il 1° aprile 2026, distribuito da Universal Pictures. La regia è affidata ancora una volta ad Aaron Horvath e Michael Jelenic, mentre la sceneggiatura porta la firma di Matthew Fogel. La colonna sonora è composta da Brian Tyler, con temi ripresi direttamente dai videogiochi originali eseguiti da un'orchestra di 70 elementi. L'animazione è curata da Illumination Studios Paris.
La trama
Dopo gli eventi del primo film, Bowser è stato sconfitto e rinchiuso in un piccolo castello. Stavolta è suo figlio, Bowser Jr., a raccogliere il testimone e a organizzare una nuova minaccia. Mario, Luigi, la Principessa Peach e Toad - accompagnati dal loro nuovo amico Yoshi - si lanciano in un'avventura nello spazio aperto, attraversando galassie e mondi lontanissimi. Durante il viaggio incontrano Rosalinda, una misteriosa principessa cosmica e madre adottiva degli Sfavillotti.
I personaggi principali
Mario è il protagonista assoluto, l'idraulico di Brooklyn che deve ancora una volta salvare il giorno. Luigi, suo fratello minore, lo affianca con la sua inconfondibile timidezza. La Principessa Peach non è una damigella in attesa: è una guerriera determinata. Toad porta la sua energia frenetica e il suo coraggio. Yoshi, il dinosauro verde di Nintendo, fa il suo ingresso nel franchise cinematografico. Rosalinda è la grande new entry: una figura eterea e potente, custode del cosmo. Sul fronte dei villain, Bowser torna in scena - sia pure in una veste ridimensionata rispetto al primo capitolo - mentre Bowser Jr. è il nuovo antagonista principale, deciso a vendicare il padre.
Il cast originale
- Chris Pratt – Mario
- Anya Taylor-Joy – Principessa Peach
- Charlie Day – Luigi
- Jack Black – Bowser
- Keegan-Michael Key – Toad
- Brie Larson – Rosalinda
- Benny Safdie – Bowser Jr.
- Donald Glover – Yoshi
- Issa Rae – Regina Dolceape
- Luis Guzmán – Wart
- Glen Powell – Fox McCloud (personaggio tratto dalla serie Star Fox)
- Kevin Michael Richardson – Kamek
Il doppiaggio italiano
Per la versione italiana, il film può contare su un cast di doppiatori di primo piano. Claudio Santamaria torna nei panni di Mario, ruolo che aveva già interpretato nel primo capitolo.
I videogiochi di riferimento
Il film si ispira direttamente a Super Mario Galaxy (2007) e Super Mario Galaxy 2 (2010), titoli per Nintendo Wii che avevano rivoluzionato il platform tridimensionale portando Mario nello spazio. Sono presenti anche riferimenti ad altri capitoli della saga, tra cui elementi riconducibili a Super Mario Odyssey e a Super Mario Bros. 2.
Il franchise al cinema
Il primo Super Mario Bros. – Il film (2023) aveva incassato oltre 1,3 miliardi di dollari a livello globale, imponendosi come uno dei film d'animazione più redditizi di sempre. Questo sequel è atteso come uno degli appuntamenti cinematografici più importanti della primavera 2026.