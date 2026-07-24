Teatro San Carlo, torna in scena "Sogno di una notte di mezza estate"

Il Teatro San Carlo saluta il pubblico prima della pausa estiva con “Sogno di una notte di mezza estate” per la Stagione di Danza 2025/2026. La creazione di Paul Chalmer, su musica di Felix Mendelssohn Bartholdy, torna al Lirico di Napoli dopo sette anni dall’ultima rappresentazione. La prima è in programma sabato 25 luglio (ore 20:00), con cinque recite fino a venerdì 31 luglio. Protagonisti saranno il Balletto e la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, sotto la direzione di Renato Zanella che, 30 minuti prima di ogni rappresentazione, accoglierà il pubblico per l’“Incontro agli specchi”: un’introduzione allo spettacolo, nel Salone degli Specchi, con ospiti a sorpresa e musica dal vivo.

Philippe Béran guida l’Orchestra e il Coro del Teatro del San Carlo, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi. L’assistente alla coreografia è Duilio Ingraffia con Guido Sarno in qualità di Maître de Ballet. In questa produzione del Lirico di Napoli Pasqualino Marino firma le scene, con i costumi di Elena Mannini e le luci di Nunzio Perrella. Fabio Marroncelli è aiuto scenografo.

Favola estiva per eccellenza, “Sogno di una notte di mezza estate” occupa un posto privilegiato nel repertorio coreutico da centocinquant’anni. La commedia di Shakespeare ha ispirato, a partire dalla storica versione di Marius Petipa del 1876, alcune delle più significative riletture nel corso del Novecento, da Mikhail Fokin a George Balanchine fino a Frederick Ashton. La coreografia di Paul Chalmer nasce da un progetto, realizzato diciassette anni fa per il Teatro dell'Opera di Roma, con Beppe Menegatti e Carla Fracci, per la quale fu concepito il ruolo di Ippolita. Per il ritorno al Teatro San Carlo, il coreografo canadese rinnova la propria creazione alla luce della crescita artistica della Compagnia, introducendo una parziale ridistribuzione dei ruoli, nuovi equilibri coreografici e ulteriori pagine sinfoniche di Mendelssohn, senza alterare l'impianto narrativo ispirato al testo shakespeariano.

I cast delle recite

Tre sono i cast che si alterneranno nei ruoli principali. Il 25 e il 30 luglio Titania e Oberon, sovrani del regno delle Fate, saranno Anna Chiara Amirante e Alessandro Staiano, affiancati da Salvatore Manzo nel ruolo di Puck ed Emanuele Torre in quello di Bottom. A dar vita agli intrecci amorosi della vicenda saranno Luisa Ieluzzi e Stanislao Capissi come Ermia e Lisandro, insieme a Claudia D'Antonio e Raffaele Vasto come Elena e Demetrio. Vestono i panni di Ippolita e Teseo Martina Affaticato e Daniele Di Donato, mentre Mercurio sarà Danilo Notaro.



Il 26 e il 31 luglio il regno delle Fate passa a Luisa Ieluzzi e Daniele Di Donato, con Danilo Notaro (Puck) e Raffaele Vasto (Bottom) al loro seguito. Le due coppie di innamorati saranno interpretate da Valeria Iacomino e Ferdinando De Riso (Ermia e Lisandro) con Candida Sorrentino e Giuseppe Ciccarelli (Elena e Demetrio).



Il 28 luglio chiude l’alternanza dei cast la coppia formata da Claudia D'Antonio e Danilo Notaro, insieme a Salvatore Manzo (Puck) e Giuseppe Aquila (Bottom). Giorgia Pasini ed Emanuele Torre interpretano Ermia e Lisandro, mentre tornano nei ruoli di Elena e Demetrio Candida Sorrentino e Giuseppe Ciccarelli. In queste tre recite, Ippolita e Teseo avranno i volti di Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi, con Salvatore Manzo nel ruolo di Mercurio.