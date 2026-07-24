Teatro San Carlo, torna in scena "Sogno di una notte di mezza estate"

Cinque recite per l'ultimo appuntamento della Stagione di Danza 2025/2026 del Teatro San Carlo di Napoli. Dal 25 al 31 luglio torna "Sogno di una notte di mezza estate", balletto in due atti con la coreografia di Paul Chalmer su musica di Felix Mendelssohn Bartholdy. In scena il Balletto e la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, accompagnati dall'Orchestra e dal Coro del teatro, con tre cast che si alterneranno nei ruoli principali
Il Teatro San Carlo saluta il pubblico prima della pausa estiva con “Sogno di una notte di mezza estate” per la Stagione di Danza 2025/2026. La creazione di Paul Chalmer, su musica di Felix Mendelssohn Bartholdy, torna al Lirico di Napoli dopo sette anni dall’ultima rappresentazione. La prima è in programma sabato 25 luglio (ore 20:00), con cinque recite fino a venerdì 31 luglio. Protagonisti saranno il Balletto e la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo, sotto la direzione di Renato Zanella che, 30 minuti prima di ogni rappresentazione, accoglierà il pubblico per l’“Incontro agli specchi”: un’introduzione allo spettacolo, nel Salone degli Specchi, con ospiti a sorpresa e musica dal vivo.
Direzione musicale e allestimento
Philippe Béran guida l’Orchestra e il Coro del Teatro del San Carlo, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi. L’assistente alla coreografia è Duilio Ingraffia con Guido Sarno in qualità di Maître de Ballet. In questa produzione del Lirico di Napoli Pasqualino Marino firma le scene, con i costumi di Elena Mannini e le luci di Nunzio Perrella. Fabio Marroncelli è aiuto scenografo.
Le voci soliste sono del soprano Juliette Di Bello e del mezzosoprano Gabriela Korzystka.
Approfondimento
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La storia e la coreografia di Paul Chalmer
Favola estiva per eccellenza, “Sogno di una notte di mezza estate” occupa un posto privilegiato nel repertorio coreutico da centocinquant’anni. La commedia di Shakespeare ha ispirato, a partire dalla storica versione di Marius Petipa del 1876, alcune delle più significative riletture nel corso del Novecento, da Mikhail Fokin a George Balanchine fino a Frederick Ashton. La coreografia di Paul Chalmer nasce da un progetto, realizzato diciassette anni fa per il Teatro dell'Opera di Roma, con Beppe Menegatti e Carla Fracci, per la quale fu concepito il ruolo di Ippolita. Per il ritorno al Teatro San Carlo, il coreografo canadese rinnova la propria creazione alla luce della crescita artistica della Compagnia, introducendo una parziale ridistribuzione dei ruoli, nuovi equilibri coreografici e ulteriori pagine sinfoniche di Mendelssohn, senza alterare l'impianto narrativo ispirato al testo shakespeariano.
I cast delle recite
Tre sono i cast che si alterneranno nei ruoli principali. Il 25 e il 30 luglio Titania e Oberon, sovrani del regno delle Fate, saranno Anna Chiara Amirante e Alessandro Staiano, affiancati da Salvatore Manzo nel ruolo di Puck ed Emanuele Torre in quello di Bottom. A dar vita agli intrecci amorosi della vicenda saranno Luisa Ieluzzi e Stanislao Capissi come Ermia e Lisandro, insieme a Claudia D'Antonio e Raffaele Vasto come Elena e Demetrio. Vestono i panni di Ippolita e Teseo Martina Affaticato e Daniele Di Donato, mentre Mercurio sarà Danilo Notaro.
Il 26 e il 31 luglio il regno delle Fate passa a Luisa Ieluzzi e Daniele Di Donato, con Danilo Notaro (Puck) e Raffaele Vasto (Bottom) al loro seguito. Le due coppie di innamorati saranno interpretate da Valeria Iacomino e Ferdinando De Riso (Ermia e Lisandro) con Candida Sorrentino e Giuseppe Ciccarelli (Elena e Demetrio).
Il 28 luglio chiude l’alternanza dei cast la coppia formata da Claudia D'Antonio e Danilo Notaro, insieme a Salvatore Manzo (Puck) e Giuseppe Aquila (Bottom). Giorgia Pasini ed Emanuele Torre interpretano Ermia e Lisandro, mentre tornano nei ruoli di Elena e Demetrio Candida Sorrentino e Giuseppe Ciccarelli. In queste tre recite, Ippolita e Teseo avranno i volti di Anna Chiara Amirante e Stanislao Capissi, con Salvatore Manzo nel ruolo di Mercurio.
Scheda dello spettacolo
Sogno di una notte di mezza estate
Balletto in due atti
Musica di Felix Mendelssohn Bartholdy
Coreografia di Paul Chalmer
Direttore | Philippe Béran
Assistente alla Coreografia | Duilio Ingraffia
Maître de Ballet | Guido Sarno
Scene | Pasqualino Marino
Costumi | Elena Mannini
Luci | Nunzio Perrella
Aiuto Scenografo | Fabio Marroncelli
Soprano | Juliette Di Bello
Mezzosoprano | Gabriela Korzystka
Titania | Anna Chiara Amirante (25-30) / Luisa Ieluzzi (26-31) / Claudia D’Antonio (28)
Oberon | Alessandro Staiano (25-30) / Daniele Di Donato (26-31) / Danilo Notaro (28)
Puck | Salvatore Manzo (25-28-30) / Danilo Notaro (26-31)
Bottom | Emanuele Torre (25-30) / Raffaele Vasto (26-31) / Giuseppe Aquila (28)
Ermia | Luisa Ieluzzi (25-30) / Valeria Iacomino (26-31) / Giorgia Pasini (28)
Lisandro | Stanislao Capissi (25-30) / Ferdinando De Riso (26-31) / Emanuele Torre (28)
Elena | Claudia D’Antonio (25-30) / Candida Sorrentino (26-28-31)
Demetrio | Raffaele Vasto (25-30) / Giuseppe Ciccarelli (26-28-31)
Ippolita | Martina Affaticato (25-30) / Anna Chiara Amirante (26-28-31)
Teseo | Daniele di Donato (25-30) / Stanislao Capissi (26-28-31)
Mercurio | Danilo Notaro (25-30) / Salvatore Manzo (26-28-31)
Balletto, Scuola di Ballo, Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo
Direttore del Balletto e della Scuola di Ballo | Renato Zanella
Direttore del Coro | Fabrizio Cassi
Produzione del Teatro di San Carlo
Teatro di San Carlo | ARANCIO
sabato 25 luglio 2026, ore 20:00 – A – ARANCIO – VI
domenica 26 luglio 2026, ore 19:00 – F – ARANCIO – VI
martedì 28 luglio 2026, ore 20:00 – C/D – ARANCIO – VIII
giovedì 30 luglio 2026, ore 19:00 – B – ARANCIO – VIII
venerdì 31 luglio 2026, ore 20:00 – F.A. – ARANCIO – VIII
Durata: 2 ore e 30 minuti circa, con intervallo