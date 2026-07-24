Roberto Bolle avrà una stella sulla Walk of Fame di Hollywood

Roberto Bolle avrà una stella sulla Walk of Fame di HollywoodSpettacolo
Il grande danzatore è stato inserito nella classe 2027 insieme ad altre 31 personalità del mondo dello spettacolo. Il riconoscimento, assegnato dalla Hollywood Chamber of Commerce, sarà conferito nella categoria Teatro dal Vivo/Spettacoli dal Vivo. La data della cerimonia sarà comunicata nei prossimi mesi. Con Bolle salgono a 19 gli italiani celebrati sul celebre marciapiede di Hollywood
Roberto Bolle avrà una stella sulla Hollywood Walk of Fame nel 2027. L’annuncio è arrivato dalla Hollywood Chamber of Commerce, che ha reso noti i 32 nomi selezionati per la nuova classe di premiati. L’étoile, impegnato in questi giorni con il Bolle and Friends (nel video in alto l'intervista realizzata all'Arena di Verona, ndr), riceverà il riconoscimento nella categoria “Teatro dal Vivo/Spettacoli dal Vivo”. I premiati sono stati scelti tra centinaia di candidature. La data della cerimonia sarà comunicata nei prossimi mesi.
L’annuncio della Hollywood Chamber of Commerce
I premiati sono stati scelti tra centinaia di candidature e presentati da Ming-Na Wen, Sheila E. e dal presidente della Hollywood Chamber of Commerce, Ron Frierson.
“Queste 32 persone straordinarie hanno lasciato un segno indelebile nel pubblico di tutto il mondo”, ha dichiarato Peter Roth, presidente del comitato di selezione. “Siamo onorati di riconoscere il loro straordinario contributo mentre entrano a far parte della storia di Hollywood”.
Chi riceverà la stella con Bolle
Nella categoria dedicata agli spettacoli dal vivo, insieme a Bolle, saranno premiati anche il comico Jo Koy e la cantante e attrice Nicole Scherzinger.
Tra i nomi scelti per il cinema figurano Cheech & Chong, Idris Elba, Sam Elliott, Elle Fanning, Dakota Fanning, Kate Hudson, Delroy Lindo, Sam Rockwell e Ted Sarandos.
Per la televisione sono stati selezionati David Alan Grier, Lisa Kudrow, Bill Lawrence, Pedro Pascal, Adam Scott, Jeff Probst, Keke Palmer e Raven-Symoné.
Nella categoria musica saranno premiati Karol G, David Guetta, Waylon Jennings, The Ramones, Grandmaster Flash, Marc Shaiman, Sia, Smashing Pumpkins, Linkin Park e Lil Wayne.
Il riconoscimento andrà inoltre al pilota Jimmie Johnson per l’intrattenimento sportivo e a Lenard “Charlamagne tha God” McKelvey per la radio.
Il 19esimo italiano sulla celebre strada di Hollywood
Con l’ingresso di Roberto Bolle, salgono a 19 gli italiani celebrati sulla Hollywood Walk of Fame. A febbraio 2026 il riconoscimento è stato assegnato a Franco Nero, mentre nei prossimi mesi è prevista la cerimonia dedicata a Carlo Rambaldi, tre volte premio Oscar per gli effetti speciali.
La Hollywood Walk of Fame, inaugurata nel 1960, celebra ogni anno personalità che hanno contribuito in modo significativo all’industria dell’intrattenimento nei settori del cinema, della televisione, della musica, della radio e degli spettacoli dal vivo.
Foto: Luciano Romano - Archivio Fotografico Fondazione Teatro alla Scala
Roberto Bolle compie 50 anni, la carriera straordinaria. FOTO
È il simbolo della danza in Italia e nel mondo. Nato a Casale Monferrato il 26 marzo del 1970 si è diplomato alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di cui è diventato subito Primo Ballerino e poi étoile. Ha ricoperto il ruolo più alto anche all'American Ballet. Ha già festeggiato 25 anni come artista ospite del Royal Ballet di Londra e i 25 anni dei suoi Gala con i friends. Una vita di successi costruiti alla sbarra, passo dopo passo