KPop Demon Hunters, in arrivo un tour di concerti in tutto il mondo

Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) ha annunciato un tour di concerti mondiale intitolato KPop Demon Hunters . I dettagli non sono ancora noti. Secondo un comunicato stampa, sarà “un’esperienza dal vivo che darà vita in modo spettacolare ad alcuni elementi del film vincitore di due premi Oscar”, rispettivamente nelle categorie Miglior film d’animazione e Miglior canzone originale per il brano Golden. È già attiva una lista d’attesa per ricevere aggiornamenti sul tour, che includono anche informazioni su biglietti, città e date. “Ovviamente, niente ha catturato l’attenzione del mondo come KPop Demon Hunters”, ha dichiarato Amy Reinhard, presidente delle vendite pubblicitarie di Netflix, nel corso della presentazione di mercoledì 13 maggio a New York. “Ci sono stati cori di gruppo, costumi di Halloween, omaggi agli US Open e a Buckingham Palace. C’è stato persino un aumento del 25% delle prenotazioni di voli per la Corea. E ancora oggi, KPop Demon Hunters è il film più popolare su Netflix, e siamo davvero entusiasti di annunciare che il prossimo anno, in collaborazione con AEG Presents, manterremo questo slancio con il nostro primo tour mondiale di concerti. Il tour dal vivo avvicinerà ancora di più i fan ai personaggi e alla musica che amano, e ovviamente vogliamo che ne facciate parte. Avremo maggiori informazioni sulle città da condividere entro la fine dell’anno, quindi restate sintonizzati”.

IL SEQUEL IN ARRIVO NEL 2029

Il film d’animazione KPop Demon Hunters, scritto da Maggie Kang, diretto da lei e da Chris Appelhans e uscito nel 2025, segue le vicende di un gruppo K-pop femminile, le Huntr/x, composto da Rumi, Mira e Zoey che, come recita la sinossi ufficiale, “usano le loro identità segrete di abili cacciatrici di demoni per proteggere i loro fan da una minaccia soprannaturale sempre presente”. Inoltre, le tre protagoniste, “insieme, devono affrontare il loro più grande nemico di sempre: un’irresistibile boy band rivale di demoni travestiti”. Il cast vocale, nella versione originale, include Arden Cho ed Ejae rispettivamente come voce e voce cantata di Rumi, May Hong e Audrey Nuna rispettivamente come voce e voce cantata di Mira, e Ji-young Yoo e Rei Ami rispettivamente come voce e voce cantata di Zoey. Il film d’animazione è diventato subito un enorme successo per Netflix, dove ha conquistato il primato di film in lingua inglese più visto di sempre con 325,1 milioni di visualizzazioni nei primi 91 giorni di streaming, e ha incassato oltre 24,7 milioni di dollari al botteghino durante una programmazione limitata nelle sale cinematografiche. È anche previsto un sequel musicale animato, intitolato KPop Demon Hunters 2, che dovrebbe uscire nel 2029. "Provo un immenso orgoglio, in quanto regista coreano, nel constatare che il pubblico desidera di più da questa storia coreana e dai nostri personaggi coreani", ha dichiarato la regista Maggie Kang. "C'è molto altro da scoprire in questo mondo che abbiamo creato e sono entusiasta di mostrarvelo. Questo è solo l'inizio." Il collega Chris Appelhans ha anticipato che entrambi sono "entusiasti di scrivere il loro prossimo capitolo, di metterli alla prova e di vederli evolversi”, perché “questi personaggi sono come una famiglia per noi. Il loro mondo è diventato la nostra seconda casa”.