Fenomenologia di KPop Demon Hunters: un nuovo modello di pop

Michele Boroni
Ji-young Yoo (voce di Zoey), Arden Cho (voce di Rumi) e May Hong (voce di Mira). Photo by Ricky Middlesworth. ©2025 Netflix

Il successo globale del film di animazione su Netflix su due band di fantasia dimostra un ulteriore passo in avanti del modello K-Pop dove la colonna sonora diventa trainante e in cui storia, attività della fandom e streaming creano una proprietà intellettuale fortissima che ribalta gli standard a cui eravano abituati. E dove la fiction diventa più potente della realtà

