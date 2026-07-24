Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Il tour dei Litfiba che racconta la storia di un disco che ha cambiato la storia del Rock e si intitola 17 Re fa tappa a Napoli, all'Arena Flegrea, il 28 luglio. Sul la formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Oltre due ore di puro rock che declinano le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock italiano ed europeo, un album che ha unito in maniera pioneristica post punk alla new wave con sfumature etno e dark. La scaletta ripercorre per la prima volta l’album nella sua totalità e poi, ovviamente, non mancano i grandi classici quali Instambul, Santiago, Eroi nel vento, La preda, Tex e Cangaceiro. 17 Re, disco pubblicato nel 1986 come album doppio,, si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni Ottanta. L’album, che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano sconvolgendo il panorama musicale del tempo, è il secondo episodio della trilogia delle vittime del potere che insieme a Desaparecido e Litfiba 3, la band volle dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità.