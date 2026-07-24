Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica
©Kika Press

Il tour che celebra lo storico album 17 Re approda all'Arena Flegrea il 28 luglio con la formazione originale degli anni Ottanta

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il tour dei Litfiba che racconta la storia  di un disco che ha cambiato la storia del Rock e si intitola 17 Re fa tappa a Napoli, all'Arena Flegrea, il 28 luglio. Sul la formazione originale composta da Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. Oltre due ore di puro rock che declinano le emozioni, la potenza, l’energia e la poesia visionaria e anticipatrice di uno dei capitoli più amati della storia del rock italiano ed europeo, un album che ha unito in maniera pioneristica post punk alla new wave con sfumature etno e dark. La scaletta ripercorre per la prima volta l’album nella sua totalità e poi, ovviamente, non mancano i grandi classici quali Instambul, Santiago, Eroi nel vento, La preda, Tex e Cangaceiro. 17 Re, disco pubblicato nel 1986 come album doppio,, si può considerare il cuore stilistico dei Litfiba degli anni Ottanta. L’album, che ha segnato una svolta epocale nel rock italiano sconvolgendo il panorama musicale del tempo, è il secondo episodio della trilogia delle vittime del potere che insieme a Desaparecido e Litfiba 3, la band volle dedicare alle vittime del potere e che oggi più che mai tocca temi di esplosiva, scottante attualità.

i Litfiba a NAPOLI, la possibile scaletta

  • Febbre
  • 17 Re
  • Come un Dio
  • Oro nero
  • Sulla Terra
  • Vendetta
  • Ferit
  • Apapaia
  • Ballata
  • Re del silenzio
  • Pierrot e la luna
  • Univers
  • Tango
  • Caffè, Mexcal e Rosita
  • Gira nel mio cerchio
  • Cane
  • Resta
  • Il vento
  • Istanbul
  • Santiago
  • Eroi nel vento
  • La preda
  • Tex
  • Cangaceiro

 

 

 

Approfondimento

Litfiba, torna 17 Re: "La nostra musica contro violenza e tirannie"
FOTOGALLERY

1/35
Musica

"Singolarmente", i 36 singoli usciti e da non perdere

Miglior singolo di giugno è Retrò di Marsali che racconta un mondo distopico dove resistono solo due amanti per un ballo lungo una notte. Menzione speciale per Alessandra Tumolillo, Trilussa, Meribì, Freeeda, Giglio e Valentina Tioli. Tolta l'artista di Pescara, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito.   SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Litfiba, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Musica

Il tour che celebra lo storico album 17 Re approda all'Arena Flegrea il 28 luglio con la...

Wanda Nara, i ladri svaligiano la casa a Galliate dove c'erano i figli

Spettacolo

I tre ragazzi e le due bambine, tutti di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, erano in compagnia...

Teatro San Carlo, torna in scena "Sogno di una notte di mezza estate"

Spettacolo

Cinque recite per l'ultimo appuntamento della Stagione di Danza 2025/2026 del Teatro San Carlo di...

Johnny Depp presenta a sorpresa il film Ebenezer al Comic-Con

Cinema

L'attore, che interpreta il burbero protagonista Ebenezer Scrooge, ha intrattenuto i fan con...

PSK 2026, Giorgia porta in concerto quella notte che non passa mai

Fabrizio Basso

Spettacolo: Per te