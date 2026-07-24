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Adriana Lima si trasforma nella figlia Valentina in un video TikTok

Spettacolo
Foto tratta dal profilo TikTok di Valentina Lima Jarić

La sedicenne ha acquistato per la madre un paio di shorts di jeans e una canotta nera aderente. Lungo il corridoio, la top model ha poi sfoggiato il look con le falcate di un vero Angelo di Victoria's Secret

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“Fate un restyling a mia madre e trasformatela in me”. In un video TikTok, Valentina Lima Jarić, 16 anni, la figlia della top model Adriana Lima, 45 anni, ha truccato la madre e ha acquistato per lei un paio di shorts di jeans e una canotta nera aderente, in modo che fossero vestite abbinate. Lungo il corridoio, Adriana Lima ha poi sfoggiato il look ispirato alla figlia, con tanto di capelli lunghi e lisci con la riga centrale, il trucco leggero e glamour e le lunghe gambe da passerella a tracciare una falcata dopo l’altra. Anche Valentina portava i setosi capelli castani sciolti sulle spalle. L’unica differenza tra le due era il colore degli occhi: azzurri quelli della prima, marroni quelli della seconda. “Quando penso di essere bella, ma poi entra mia madre”, ha scritto la ragazza. I fan hanno inondato di elogi i commenti, sottolineando che madre e figlia sembrano, piuttosto, sorelle gemelle. Grazie alla crescente presenza sui social di Valentina, e all'innegabile alchimia tra lei e la madre davanti alla telecamera, i fan sperano che questo non sia l'ultimo momento di moda condiviso dalle due donne.

IL RAPPORTO CON I FIGLI

Adriana Lima ha due figlie, Valentina, 16 anni, e Sienna, 13 anni, nate dall’amore con l’ex marito Marko Jarić, e un figlio, Cyan, 3 anni e mezzo, nato dal legame con il marito Andrea Lemmers. Nel mese di aprile 2026, la supermodella e le figlie avevano posato per la campagna della Festa della Mamma di Victoria’s Secret. “Avere questa opportunità, per me e per loro, di stare insieme in un servizio fotografico, è stato davvero magico", aveva raccontato all'epoca Lima alla rivista People. "È stato un momento molto speciale, soprattutto per la Festa della Mamma. Ed è un giorno che non dimenticherò, e penso che non lo dimenticheranno nemmeno loro. È il loro primo servizio fotografico professionale”. La top model aveva debuttato in passerella nel 1999, anno nel quale era entrata a far parte del brand. Nel 2018 aveva concluso l’esperienza, nel 2023 era apparsa nello speciale documentario The Tour '23 di Victoria’s Secret e nel 2024 era tornata a sfilare. “È fantastico vedere che, a prescindere dalla fase della vita in cui ci si trova, per i miei figli e per le nuove modelle emergenti, è una cosa incoraggiante", aveva dichiarato sempre alla rivista People nel 2023, riferendosi alle esperienze della femminilità e della maternità. In una precedente intervista rilasciata in occasione del lancio della collezione The Icon di Victoria's Secret, Lima aveva inoltre dichiarato di perseguire l’obiettivo di ispirare i suoi figli, in particolare l'aspirante modella Valentina, proprio proseguendo la sua carriera. "Come potete vedere dalla campagna, ho contribuito a cambiare l'industria della moda in modo che ogni donna, ogni signora, sia accettata in ogni fase della sua vita, a prescindere dall'età, e riconosciuta nel mondo della moda", aveva dichiarato. "Questo è il mio obiettivo ed è il motivo per cui continuo a fare la modella, a perseverare, a far parte dell'industria della moda. Credo che l'industria lo stia accettando, ed è davvero meraviglioso vederlo”.

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