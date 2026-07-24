Adriana Lima si trasforma nella figlia Valentina in un video TikTok

“Fate un restyling a mia madre e trasformatela in me”. In un video TikTok , Valentina Lima Jarić , 16 anni, la figlia della top model Adriana Lima , 45 anni, ha truccato la madre e ha acquistato per lei un paio di shorts di jeans e una canotta nera aderente, in modo che fossero vestite abbinate. Lungo il corridoio, Adriana Lima ha poi sfoggiato il look ispirato alla figlia, con tanto di capelli lunghi e lisci con la riga centrale, il trucco leggero e glamour e le lunghe gambe da passerella a tracciare una falcata dopo l’altra. Anche Valentina portava i setosi capelli castani sciolti sulle spalle. L’unica differenza tra le due era il colore degli occhi: azzurri quelli della prima, marroni quelli della seconda. “Quando penso di essere bella, ma poi entra mia madre”, ha scritto la ragazza. I fan hanno inondato di elogi i commenti, sottolineando che madre e figlia sembrano, piuttosto, sorelle gemelle. Grazie alla crescente presenza sui social di Valentina, e all'innegabile alchimia tra lei e la madre davanti alla telecamera, i fan sperano che questo non sia l'ultimo momento di moda condiviso dalle due donne.

IL RAPPORTO CON I FIGLI

Adriana Lima ha due figlie, Valentina, 16 anni, e Sienna, 13 anni, nate dall’amore con l’ex marito Marko Jarić, e un figlio, Cyan, 3 anni e mezzo, nato dal legame con il marito Andrea Lemmers. Nel mese di aprile 2026, la supermodella e le figlie avevano posato per la campagna della Festa della Mamma di Victoria’s Secret. “Avere questa opportunità, per me e per loro, di stare insieme in un servizio fotografico, è stato davvero magico", aveva raccontato all'epoca Lima alla rivista People. "È stato un momento molto speciale, soprattutto per la Festa della Mamma. Ed è un giorno che non dimenticherò, e penso che non lo dimenticheranno nemmeno loro. È il loro primo servizio fotografico professionale”. La top model aveva debuttato in passerella nel 1999, anno nel quale era entrata a far parte del brand. Nel 2018 aveva concluso l’esperienza, nel 2023 era apparsa nello speciale documentario The Tour '23 di Victoria’s Secret e nel 2024 era tornata a sfilare. “È fantastico vedere che, a prescindere dalla fase della vita in cui ci si trova, per i miei figli e per le nuove modelle emergenti, è una cosa incoraggiante", aveva dichiarato sempre alla rivista People nel 2023, riferendosi alle esperienze della femminilità e della maternità. In una precedente intervista rilasciata in occasione del lancio della collezione The Icon di Victoria's Secret, Lima aveva inoltre dichiarato di perseguire l’obiettivo di ispirare i suoi figli, in particolare l'aspirante modella Valentina, proprio proseguendo la sua carriera. "Come potete vedere dalla campagna, ho contribuito a cambiare l'industria della moda in modo che ogni donna, ogni signora, sia accettata in ogni fase della sua vita, a prescindere dall'età, e riconosciuta nel mondo della moda", aveva dichiarato. "Questo è il mio obiettivo ed è il motivo per cui continuo a fare la modella, a perseverare, a far parte dell'industria della moda. Credo che l'industria lo stia accettando, ed è davvero meraviglioso vederlo”.