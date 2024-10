Victoria's Secret Fashion Show 2024, le foto della sfilata. FOTO

8/9 PH Matt Baron BEI/Shutterstock via IPA/Fotogramma

Ashley Graham, spettacolare col body con gli intagli e la vestaglia di merletto, è una delle più applaudite. Victoria's Secret è stata oggetto di aspre critiche da parte dell'opinione pubblica che ha additato lo show come il simbolo di una faccia della moda che non esiste più, anacronistica e per niente rappresentativa dell'universo femminile reale, fatto di corpi non conformi agli standard da passerella. Il brand ha provato a riscrivere la sua immagine e oggi ha chiamato all'appello i volti simbolo della rivoluzione plus-size in nome di una maggiore inclusività