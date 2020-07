Chi è Valentina Sampaio, modella transgender che ha rotto molti tabù

Nata il 10 dicembre 1996 ad Aquiraz, nello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, ha iniziato il suo percorso di transizione a 8 anni con il supporto di una psicologa. All'età di 10 ha iniziato a farsi chiamare Valentina, a 15 anni la prima passerella. Nel 2017 è stata la prima modella trans ad apparire su una copertina di Vogue, sull'edizione di Parigi, in Brasile e in Germania. È stata scelta anche come ambasciatrice del marchio L’Oréal. Nel 2019, è stata protagonista di una campagna di Victoria's Secret

Valentina Sampaio, modella brasiliana di 23 anni, è la prima modella transgender scelta da Sports Illustrated per apparire sulla copertina della famosa rivista statunitense. "Sono emozionata e onorata: mi vedono come la donna e la persona che sono. Voglio che un giorno tutto questo non sia importante, non sia nuovo", ha scritto su Instagram Sampaio, molto attiva per la lotta dei diritti legati al mondo Lgbtq+.

L’infanzia e gli inizi della carriera leggi anche Victoria's Secret, sulla passerella la prima modella transessuale Nata il 10 dicembre 1996 ad Aquiraz, nello stato di Ceará, nel Brasile Nordorientale, viene da una famiglia modesta. Ha iniziato il suo percorso di transizione a 8 anni con il supporto di una psicologa. All'età di 10 ha iniziato a farsi chiamare Valentina, a 15 anni la sua prima passerella. Dopo l’infanzia e l’adolescenza nella sua città natale, si è trasferita a San Paolo per studiare architettura. Le copertine di Vogue e Victoria's Secret Modella e attrice, nel 2017 è stata la prima modella trans ad apparire su una copertina di Vogue, sull'edizione di Parigi, in Brasile e in Germania nello stesso anno. È stata scelta anche come ambasciatrice del marchio L’Oréal. Nel 2019, ha infranto un altro tetto di cristallo, diventando protagonista di una campagna di Victoria's Secret. Era la prima volta che il brand di lingerie ingaggiava una modella transessuale.