Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, la fuga a Parigi prima di Natale

A Parigi per una cena romantica



Leonardo DiCaprio sta presenziando a una serie di appuntamenti in Europa per discutere col pubblico di Killers of The Flower Moon, pellicola che in Italia è uscita al cinema lo scorso 19 ottobre e che si appresta a fare la sua parte nel corso della stagione dei premi che sta per iniziare.

L'attore premio Oscar, da qualche giorno a Parigi, ha approfittato della sosta nella capitale francese per ritrovarsi a cena con la top model Vittoria Ceretti che frequenta dalla scorsa estate e con la quale la relazione romantica sembra proseguire, a dispetto delle voci recenti per cui l'attore avrebbe trovato nuovi interessi sentimentali.

I media statunitensi, con Page Six in testa, hanno riferito l'opinione di alcune fonti per cui tra l'attore e la modella l'intesa sarebbe molto buona. Entrambi si stanno godendo la frequentazione approfondendo la conoscenza reciproca. Il legame, iniziato ad agosto e portato avanti per tutto l'autunno (a settembre i due erano entrambi a Milano per la Fashion Week), può essere considerato ormai più di un flirt.

L'incontro a Parigi, all'esclusivo Girafe Restaurant con vista sulla Torre Eiffel, confermerebbe l'esistenza di una relazione che, tuttavia, i due continuano a non confermare.

Al ristorante, sia DiCaprio che Ceretti hanno adottato un look scuro, per niente sopra le righe, per confondersi tra i clienti e, al termine della cena, hanno avuto cura di uscire uno dopo l'altra per depistare i fotografi che, tuttavia, li attendevano all'esterno.