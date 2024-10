Il colosso spagnolo ha scelto l'icona britannica delle passerelle come guest designer per una nuova e attessisima partnership stellare. La collezione, che arriverà in store e online il 30 novembre, includerà diversi party look caratterizzati dall'inconfondibile stile Moss



Da quando Kate Moss ha fatto la sua prima apparizione alle sfilate e davanti agli obiettivi fotografici - circa trentacinque anni fa - non ha smesso di far sospirare gli appassionati di moda e stile per la sua bellezza non convenzionale e per la sua capacità, davvero unica, di vestirsi secondo regole solo sue che in molti, da più di una generazione, provano a codificare.

Dal 30 novembre gli ammiratori dello stile Moss potranno provare ad afferrare il sogno di indossare capi che portano la sua inconfondibile firma.

L'incontro sarà reso possibile da Zara che ha coinvolto la supermodella inglese per la sua ultima partnership stellare, la limited edition "Kate Moss x Zara", una collezione di capi e accessori che è già attesissima.

Uno stile inafferrabile, eternamente cool Kate Moss l'inimitabile, spigolosa e glam, chic e sexy, è l'ultima guest designer di Zara, colosso dell'abbigliamento spagnolo che sta affidando sempre più frequentemente l'aspetto creativo a nomi celebri dell'industria della moda per collezioni premium che regolarmente vanno sold-out in poche ore dalla messa in vendita.

Dopo Steven Meisel, Harry Lambert, Kaia Gerber e Stefano Pilati - per citare alcuni dei nomi del fashion business arruolati da Zara come designer - tocca a Kate Moss, già più volte musa e indossatrice del brand, fare da stilista per una collezione che promette meraviglie, composta da capi da sera e prêt-à-porter e da accessori del tutto in linea con quelli che metterebbe lei.

Sembra che la capsule, che arriverà online e negli store Zara solo tra un mese e mezzo, sarà ricca di abiti adatti per la stagione delle feste e, dal momento che saranno ispirati allo stile preferito da Kate Moss, la party girl per eccellenza, c'è da scommettere che saranno tutti irresistibili.

Kate Moss ha collezionato una serie numerosissima di apparizioni celebri caratterizzate da look diventati iconici: slip dress sottilissimi che lasciavano intravedere la lingerie e indossati con voluminose giacche di pelliccia, black dress corti e minimal abbinati a stivali di gomma per a pioggia, pantaloni attillatissimi, gilet con le frange, gioielli scintillanti. Un guardaroba variegato e inafferrabile ma riconducibile a un numero limitato di pezzi chiave dallo stile eternamente cool. leggi anche Kate Moss è la nuova direttrice creativa di Diet Coke

Kate Moss con Zara (stavolta da designer) Kate Moss non è affatto nuova a progetti che la vedono coinvolta in ruoli diversi da quello di supermodella (che continua a svolgere sempre più eccezionalmente da quando ha salutato le passerelle) ed è spesso chiamata dai brand per apportare nelle varie realtà un po' del suo gusto inconfondibile.

Moss, che è già stata designer per altre linee di abbigliamento (molto famosa la sua collaborazione per Topshop per la quale finì in vetrina, in carne ed ossa, a Londra, in Oxford Street), si è detta entusiasta di lavorare con Zara di cui ha apprezzato le precedenti limited edition.

Il dialogo tra lei e Marta Ortega Pérez - presidente di Inditex, il gruppo di cui fa parte Zara - è sempre stato attivo, dal momento che lei e anche sua figlia Lila sono state volti di alcune famose campagne del brand, ma si è intensificato da qualche tempo, in vista della nuova collaborazione creativa.

Della collezione, per ora, sappiamo ancora poco oltre la data di lancio ma è chiaro che le anticipazioni non mancheranno nelle settimane che verranno. La top model ha dichiarato che si tratta di una raccolta di pezzi dai tagli classici a cui non mancherà una certa dose di glam, creazioni chic e senza sforzo, da indossare per la party season.

Per la capsule Moss è stata affiancata da Kate England, top player della moda britannica, braccio destro di Alexander McQueen e amica della supermodella di vecchia data.

Non resta che segnare la data del debutto della collezione in agenda e far partire il conto alla rovescia. vedi anche Kate Moss compie 50 anni, i suoi 14 look più iconici. FOTO