Beauty, Gigi Hadid è il nuovo volto di Million Gold For Her di Rabanne

La Maison francese ha scelto la supermodella di origini palestinesi come rappresentante delle donne contemporanee dallo spirito energico a cui non manca un pizzico di mascolinità. Nella campagna d'autore, firmata da Mert Alas e Manu Cossu, la bellissima delle passerelle è vestita di luce dorata



Niente meglio di una pioggia di oro e della voce vibrante di Beyoncé per dare l'idea di empowerment femminile misto a glamour, un sentimento che per Rabanne rappresenta molte donne di oggi, energiche, sensuali, bellissime. Il volto della categoria? Per la Maison francese è Gigi Hadid, appena nominata Global Ambassador di Million Gold For Her, versione femminile dell'iconica fragranza per lui, chiamata a traghettare il comparto beauty della casa di moda impegnata già da da qualche tempo a rifarsi l'immagine per la sua nuova era, successiva alla scomparsa del fondatore, il leggendario Paco Rabanne.

L'annuncio del nuovo ruolo di Hadid per la Maison è arrivato insieme alle immagini, foto e video, della prima campagna pubblicitaria in cui la top model è splendida, vestita di oro e di luce.

La nuova campagna di Million Gold For Her by Rabanne Gigi Hadid, uno dei volti più riconoscibili del mondo della moda mondiale, icona fashion e simbolo di bellezza indiscussa, ha appena assunto un nuovo incarico nel mondo del beauty grazie a Rabanne, Maison di cui è diventata Beauty Global Ambassador con riferimento alla nuova fragranza Million Gold For Her, disponibile al pubblico a partire dagli ultimi giorni di agosto.

Il lancio della linea completa di Million Gold For Her, che arriva in commercio completa di body lotion e deodoranti per il corpo, è stato accompagnato da una nuova e spettacolare campagna d'autore, firmata da Mert Alas e Manu Cossu. Nello spot e nelle foto Gigi Hadid sprigiona tutta la sua energia e la sua femminilità in un vortice di luce dorata, reso ancora più potente da un look tutto cristalli. Tutto è dorato e metallizzato, in armonia con l'estetica lussuosa di Rabanne, casa di moda diventata celebre nel mondo per le sue creazioni sfavillanti in maglia di metallo e con la bottiglia del profumo, una boccetta cristallina e sfaccettata abbellita da una catena dal design bold.

Gli esperti del mondo delle fragranze riconosceranno il legame estetico con la versione maschile del profumo, l'iconico Million Gold, col flacone a forma di lingotto dorato.

Tutto è seduzione ed energia femminile, con Hadid che si muove sinuosa sulle note di Pure/Honey di Beyoncé. Eppure, a detta della top model, questo profumo ha delle note maschili profonde - dovute alla presenza di un fondo minerale di muschio – non a caso, ha detto a WWD, le ricorda un ragazzo, un amore del passato, di quando era una teenager. leggi anche Chanel, lo spot di Bleu di Martin Scorsese con Timothéé Chalamet

Gigi Hadid, simbolo delle donne di oggi Gigi Hadid è solo l'ultima di una lista di icone, della moda e non solo, chiamata a rappresentare la Maison Rabanne che ha sempre selezionato donne magnifiche ma anche piene di carattere e spesso dotate di un certo spirito ribelle. Prima di lei ci sono state le mitiche Jane Birkin e Jane Fonda, per citarne alcune, tutte simboli della propria epoca, proprio come lo è oggi Gigi Hadid, amatissima dalle grandi case di moda del lusso, da Louis Vuitton a Miu Miu.

La modella, trent'anni il prossimo aprile, è una celebrità a tutto tondo, sulla cresta dell'onda non solo durante le settimane delle sfilate.

Oggi partner di Bradley Cooper, i due sono usciti allo scoperto come coppia ormai da qualche tempo, è tornata a tempo pieno alla moda dopo un periodo di pausa legato alla nascita di sua figlia Khai, nata dall'amore con Zayn Malik, ex One Direction.

Apprezzata dagli stilisti e amica delle star, tra le sue best friend ci sono Taylor Swift e Blake Lively, è molto attiva sul fronte pro Palestina insieme a sua sorella, la top model Bella, e ha creato un suo brand di abbigliamento, Guest in Residence, specializzato in maglieria sostenibile.

Business, bellezza ma, soprattutto, forza. Questa la ricetta del superpotere di Gigi Hadid, sempre più ricercata come volto di marchi internazionali. Rabanne l'ha scelta per la sua “personalità inconfondibile” e come portavoce di un'eredità lunghissima che guarda al futuro. leggi anche Taylor Swift, Gigi Hadid scatenata al concerto di Parigi

