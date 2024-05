Taylor Swift, Gigi Hadid scatenata al concerto di Parigi | Sky TG24

La top model è volata in Francia per assistere a una delle date europee del "The Eras Tour". In tribuna con lei, a ballare e a cantare a squarciagola le hit dell'americana anche il fidanzato Bradley Cooper e il fidanzato della cantante, Travis Kelce

Nonostante sia stata impegnata con la partecipazione al Met Gala 2024, evento dove ha brillato tra gli ospiti con uno dei look più belli della serata (GUARDA LE FOTO DEI LOOK SUL RED CARPET), Gigi Hadid trova sempre il tempo per le amiche, nello specifico per Taylor Swift alla quale è legatissima.

La top model è stata ospite del concerto della cantautrice statunitense di domenica 12 maggio, uno dei suoi live in programma a Parigi. In tribuna, alla Défense Arena, Hadid era una delle fan più scatenate.



Gigi in tribuna con Bradley Cooper e Travis Kelce

Dopo aver partecipato a uno degli show della lunga leg americana del The Eras Tour, Gigi Hadid non si è fatta sfuggire la possibilità di prendere parte a uno degli show di Parigi, la città scelta per i primi spettacoli dal vivo di Swift che è stata accolta in maniera trionfale dai fan del Vecchio Continente e che sarà in Italia il prossimo luglio.

La modella è stata avvistata dal pubblico della Défence Arena mentre occupava un posto in tribuna d'onore. Nello stesso settore, infatti, ma una fila dietro Hadid, c'era Travis Kelce, pronto a supportare la fidanzata e artista da record. Accanto ad Hadid c'era, invece, Bradley Cooper che ormai non nasconde più la frequentazione con la supermodella di origini palestinesi.

Se Cooper è apparso più contenuto unendosi ai cori dell'Arena gremita in ogni ordine di posto solo su quelli che, forse, per lui, sono i suoi brani del cuore, Gigi Hadid non ha risparmiato la voce ed ha cantato a squarciagola tutte le hit della lunga scaletta del The Eras Tour, la tournée che ripercorre tutte le fasi della ormai già lunga carriera musicale di Swift, che ogni sera la tiene su palco per circa tre ore. leggi anche Gigi Hadid e Bradley Cooper di nuovo insieme a New York

Gigi e Taylor amiche da oltre dieci anni Gigi Hadid mancava a un concerto di Taylor Swift dallo scorso luglio, quando era stata avvistata a uno show a Santa Barbara, in California. Per gli addetti ai lavori la presenza di personaggi noti del mondo dello spettacolo alle serate di Swift è stato un altro motivo di interesse del tour del 2023. Decine di attori, colleghi della musica e non solo, hanno affollato il prato e gli spalti degli stadi dove si è esibita la cantante unendosi ai cori degli altri “Swifties”.

L'apparizione della star delle passerelle comunque non ha stupito nessuno dal momento che lei e la cantante sono amiche da moltissimo tempo.

Dal 2014, anno in cui hanno partecipato insieme al party post Oscar, le due amiche sono sembrate sempre parecchio legate e la loro amicizia si è allargata con l'arrivo dei rispettivi fidanzati.

Sulla stampa sono arrivate le dichiarazioni di Donna, la madre di Travis Kelce, che ha riferito che suo figlio, era andato in vacanza qualche tempo prima in compagnia di Swift e dei suoi amici famosi. Taylor Swift avrebbe prestato la sua casa di Rhode Island all'amica nei primi tempi in cui usciva con Bradley Cooper e necessitava di più privacy. I quattro ormai non hanno più bisogno di nascondere nulla. I video del live di Parigi sono diventati virali. leggi anche Taylor Swift, The Tortured Poets Department debutta al primo posto