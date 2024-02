Gigi Hadid e Bradley Cooper di nuovo insieme: colazione a Manhattan

Sia Bradley Cooper che Gigi Hadid erano vestiti in modo casual. L'attore indossava una felpa nera della New York Philharmonic e un berretto grigio, mentre la modella, coi capelli raccolti in un mollettone, optava per jeans, crop-top e cardigan lavorato all'uncinetto. Secondo la stampa americana, i due si frequenterebbero da qualche mese: il primo avvisamento risale a ottobre 2023, a Off-Broadway, allo spettacolo Danny and the Deep Blue Sea con Aubrey Plaza e Chris Abbott. Pare che, a presentarli, sia stata Irina Shayk (ex compagna di Bradley e madre di sua figlia Lea). Del resto, Gigi e Irina hanno spesso lavorato insieme. E, negli anni, hanno organizzato uscite a quattro con i rispettivi partner. Poi quei partner sono diventati ex. Nel 2019, dopo quattro anni insieme, Bradley Cooper e Irina Shayk si sono detti addio. Gigi Hadid, invece, si è separata da Zayn Malik, con cui ha una figlia, Khai, di 3 anni. La neocoppia avrebbe legato proprio grazie alle figlie (sebbene, a inizio anno, alcune voci volevano la modella vicina a Leonardo DiCaprio ).

Bradley Cooper intervistato per l'Hollywood Issue di Vanity Fair

Bradley Cooper è uno degli attori più richiesti dal cinema moderno. Ha collaborato con i più grandi registri, ha preso parte a capolavori quali A Star Is Born e Maestro. Film di cui ha firmato anche la regia. Interrogato sul modo in cui sceglie quale storia raccontare, ha risposto che è istinto, e uno stato emotivo. Ha deciso di fare A Star Is Born mentre guardava Annie Lennox che cantava in TV, seduto al fianco di Clint Eastwood al Chateau Marmont. Ha deciso di fare Maestro per omaggiare il suo amore per la direzione d'orchestra, che lo accompagna fin da quando era una bambino. Del prossimo film, This Thing On, non ha invece voluto svelare nulla. Per ora, Bradley Cooper si gode il successo. E, a giudicare dalle fotografie, l'amore di Gigi Hadid.