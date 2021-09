Bradley Cooper e Lady Gaga: i protagonisti di A Star Is Born

5/17

La pellicola nei progetti iniziali doveva essere diretta da Clint Eastwood e Beyoncé come protagonista. Prima di Bradley Cooper, la produzione ha provato a coinvolgere Tom Cruise come protagonista ma la star ha rifiutato. La pre-produzione del film, tuttavia, è stata posticipata di un anno per permettere a Beyoncé di portare a termine la sua gravidanza, ma alla fine la cantante ha abbandonato il progetto. Anche Eastwood ha deciso di abbandonare il remake.. Alla fine, Cooper è stato scelto come regista del film e ha coinvolto Lady Gaga come protagonista femminile

Lady Gaga rivela la verità sul duetto con Bradley Cooper