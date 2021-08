Lady Gaga, la data di uscita di Dawn of Chromatica: The Remix Album

A distanza di circa un anno e mezzo dall’uscita dell’ultimo progetto discografico, la voce di 1000 Doves è ora pronta a tornare sul mercato. Infatti, nelle scorse ore Lady Gaga ( FOTO ) ha annunciato la distribuzione di Dawn of Chromatica: The Remix Album.

Lady Gaga, la data di uscita del nuovo album

Venerdì 3 settembre l’artista, classe 1986, pubblicherà la versione remix del suo ultimo disco, trainato dagli ottimi riscontri ottenuti dal singolo Stupid Love, certificato con un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie sul suolo a stelle e strisce, e dal duetto Rain On Me, in grado di trionfare ai Grammy Awards nella categoria Best Pop Duo/Group Performance.