Tony Bennett, addio alle scene a 95 anni: a New York ultimi concerti

A 95 anni anche uno degli ultimi crooner in circolazione, Tony Bennett , dice stop. Ad annunciarlo, pochi giorni dopo i due ultimi concerti con Lady Gaga al Radio City Music Hall di New York, sono stati i suoi familiari: “La musica è ancora tutta dentro di lui, ma non vogliamo che si senta male in scena o qualsiasi altra tragedia”, ha dichiarato suo figlio Danny.

Così sono state cancellate tutte le date dei concerti ancora in programma: a settembre avrebbe dovuto prendere il via da Mashantucket, Connecticut la tournée rinviata l'anno scorso causa Covid, così come le tappe successive a New York, Maryland, Oklahoma e Canada. Tutto annullato: Bennett soffre di Alzheimer dal 2015 (la diagnosi risale all'anno successivo) e l'ordine di fermarsi è arrivato direttamente dal suo medico. “Non siamo preoccupati che non sia in grado di cantare, ma alla sua età ci preoccupa le sue condizioni fisiche: viaggiare per lui è molto faticoso”, ha continuato Danny Bennett, che da oltre quarant'anni è manager di suo padre e artefice della seconda giovinezza artistica che l'ha reso un nome popolarissimo anche presso le nuove generazioni.

Non è però il definitivo finale sulla carriera di Bennett: il prossimo 1° ottobre uscirà Love for Sale il secondo album di duetti con Lady Gaga sulle canzoni di Cole Porter, già anticipato dal video I Get a Kick Out of You in cui la popstar, da tempo consapevole sulle condizioni di salute Bennett, si mostra particolarmente emozionata.