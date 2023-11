Bradley Cooper e Gigi Hadid, sempre più coppia: “Insieme ogni giorno"

“La loro relazione è sotto steroidi”. Secondo il gossip americano, la storia d’amore tra Bradley Cooper, 48 anni, e Gigi Hadid, 28 anni, prosegue a gonfie vele. “Si sta facendo seria molto rapidamente” ha dichiarato una fonte a Page Six. “Stanno insieme ogni giorno”. La doppia attrazione fisica e mentale avrebbe ulteriormente rafforzato il legale tra l’attore e la modella, che nell’ultima settimana si sono incontrati in più occasioni. Hadid ha visto Cooper non solo dopo una cena in compagnia delle amiche Taylor Swift, Selena Gomez, Sophie Turner e Cara Delevingne, ma anche nel Lucille Lortel Theatre al Greenwich Village di New York, dove la coppia ha assistito allo spettacolo Danny and the Deep Blue Sea, e all’uscita del club privato Zero Bond. I paparazzi hanno immortalato i due, che non sono fuggiti davanti ai flash.