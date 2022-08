Bradley Cooper e Irina Shayk sono state una delle tante coppie vip che hanno monopolizzato il gossip. La loro relazione, dalla quale è nata una figlia nel 2017, è durata dal 2015 al 2019 ma sembra che sia in procinto di riprendere. Nonostante non arrivino conferme ufficiali tra le parti, i due sono stati in vacanza insieme alle Bahamas come testimoniato da diversi scatti social