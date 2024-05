Chanel, lo spot di Bleu di Scorsese con Timothée Chalamet è online

A più di un anno dal termine delle riprese, la casa di moda francese ha diffuso le immagini del corto che, di fatto, segna la prima collaborazione tra il pluripremiato regista e il giovane divo di Hollywood. Nel girato, che è ispirato al lavoro fatto da Scorsese per la stessa fragranza più di dieci anni fa, c'è anche un “incidente” che è rimasto nel montaggio finale

La regia virtuosa di Martin Scorsese, il fascino irresistibile di Timothée Chalamet e le note inebrianti di una fragranza che non sentiamo ma che, come accade negli spot di fragranze più riusciti, riusciamo a percepire.

Chanel ha reso finalmente disponibili per il pubblico le immagini del nuovo spot di Bleu, l'iconica fragranza maschile dalla bottiglia blu notte, un cortometraggio firmato da Martin Scorsese con protagonista Timothée Chalamet.

La collaborazione tra i due artisti, la prima in assoluto, era stata annunciata un anno fa quando furono ampiamente fotografati sul set a New York. La città che non dorme mai, cornice e parte della storia, è solo una delle tante passioni che il regista e l'attore condividono, lo ha detto lo stesso Chalamet nell'intervista di backstage girata in esclusiva per Chanel da Francesca Scorsese, la figlia del cineasta.





New York, la città di Scorsese e Chalamet Dopo una serie di rinvii (il corto doveva uscire lo scorso autunno), i fan di Timothée Chalamet possono finalmente apprezzare ciò che la star di Dune e di Wonka ha realizzato per Chanel con Martin Scorsese, il regista con cui lui, da attore nato e cresciuto a New York, aveva sperato di poter lavorare, prima o poi, nella vita.

L'incontro tra la giovane stella e il leggendario autore del grande schermo non poteva essere più iconico di così, con New York a fare da sfondo a una mini-storia dove lo stile (Chanel) regna sovrano.

Chalamet interpreta un po' la parodia di sé stesso calandosi nei panni di un giovane divo che salta, letteralmente da un punto all'altro della città, tra set, studi televisivi, interviste e assalti dei fan.

Non tutto è come sembra, però, e gli occhi malinconici della star ne sono la prova. Il successo, la popolarità e le luci della ribalta non colmano il vuoto delle cose che contano e che ossessionano ossessionare il protagonista come fantasmi che tornano da un universo (manco a dirlo) blu – come la fragranza.

Chalamet si mette un po' a nudo in questo spot? Può darsi. In ogni caso, la missione è compiuta. È lui il nuovo volto di Bleu, un uomo che, secondo la descrizione della fragranza da parte della casa di moda, è sicuro di sé eppure fragile. Un uomo che si sta ancora scoprendo, in qualche maniera, proprio come Chalamet. vedi anche Timothée Chalamet, le foto della campagna del profumo Bleu de Chanel

La citazione dello spot Chanel con Gaspard Ulliel

C'è del citazionismo nell'ultimo spot di Scorsese che fa riferimento addirittura a sé stesso, allo spot che aveva firmato nel 2010 per Chanel per lo stesso profumo avendo a disposizione l'attore francese Garpard Ulliel, ultimo testimonial del profumo maschile, scomparso tragicamente nel 2022.

In quello spot Ulliel era un giovane divo che abbandonava una sala piena di giornalisti e fotografi per inseguire il vero sé e le sue passioni. Scorsese, che lì aveva fatto riferimento a Fellini, all'episodio Toby Dammitt di A tre passi dal delirio del 1968, qui ha usato più bianco e nero e più colore senza però mai perdere di vista il blu notte, il motivo cromatico che attraversa la narrazione e che richiama immediatamente il prodotto.

Timothée Chalamet è stato entusiasta di essere stato diretto dal Maestro italo-americano, l'unico in grado di utilizzare, sfruttandole a proprio vantaggio, le immagini di un incidente avvenuto sul set.

Il regista ha deciso di tenere nella versione finale dello spot il girato in cui lui sbatte, letteralmente, col petto contro la macchina da presa mentre esce correndo da un palazzo.

Scorsese ha inseritore nella narrazione il carattere dinamico di Chalamet, star che, effettivamente, sembra sempre di corsa anche nella vita fuori dal set. Il regista ottantunenne si è soffermato a riflettere su quanto le celebrità vivano diversamente anche rispetto a dieci, quindici anni fa. Oggi, ha detto, è tutto più estremo. Eppure c'è chi, come lui, riesce a cogliere ancora la grazia dei particolari o di uno sguardo. approfondimento Timothée Chalamet compie 28 anni, 16 look iconici dell'attore di Wonka

