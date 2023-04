Il divo di Dune e Bones & All è stato fotografato sul set mentre assorbiva le direttive del leggendario maestro del cinema. Per alcuni, l'inedito duo starebbe lavorando per Chanel, Maison di cui l'attore potrebbe diventare il prossimo global ambassador Condividi

L'apparizione di Timothée Chalamet a New York in compagnia di Martin Scorsese ha fatto suonare molti campanelli d'allarme tra i fan del divo di Dune ma anche tra gli appassionati della settima arte. Cosa ci fanno insieme il giovane candidato all'Oscar e il leggendario regista di Taxi Driver? Le immagini che ritraggono l'inedita coppia, prima all'interno di un appartamento con ampie vetrate e poi per strada, non spiegano molto né lasciano avanzare ipotesi certe. Nell'ambiente e sui social media, però, si parla di un commercial, uno spot per un brand di moda di lusso e in molti, tra cui l'autorevole W Magazine, sono pronti a scommettere su Chanel di cui Chalamet potrebbe essere il nuovo formidabile global ambassador.



Chalamet, il golden boy del fashion system A poche ore dalla comparsa di Timothée Chalamet a Manhattan, intento ad assorbire le direttive di Martin Scorsese, in rete è tutto un fiorire di scenari col protagonista di Bones & All nei panni di nuovo golden boy del fashion system.

Chalamet, che è un mito tra i giovanissimi anche fuori dal set (e che si è imposto negli anni come una considerevole icona di stile), non ha mai davvero considerato la moda come un campo nel quale dispiegare il suo fascino e il suo talento e, visto che è un ospite praticamente fisso delle sfilate, potrebbe aver maturato, finalmente, una certa convinzione a scendere in campo come protagonista di primo piano.

Lo spot per Bleau de Chanel? Amico e ispiratore delle trovate a effetto di molti stilisti (uno su tutti, Haider Ackermann che ha realizzato per lui molti look tra cui quello strepitoso col top rosso scollato sulla schiena sfoggiato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022), l'attore è famoso per il suo stile stravagante e lussuoso, dalla forte vocazione sportiva e, soprattutto, genderless.

Se sui red carpet ama stupire tutti con completi sartoriali luccicanti indossati anche senza camicia (vedi l'outfit degli Oscar 2021), qui il divo cattura l'attenzione con una semplice canotta bianca a coste, look ultra basic che (forse) potrebbe confermare l'ipotesi di un lavoro per un profumo maschile, Bleu de Chanel, iconica fragranza di casa Chanel dalla storia molto antica, diventata bestseller della sua categoria in anni recenti anche grazie a campagne pubblicitarie di risonanza globale con nomi di alto profilo.

Gaspard Ulliel, primo testimonial del profumo maschile Chanel Dopo le foto scattate a Scorsese e Chalamet in un interno di New York, i due sono scesi in strada per filmare nuove sequenze. L'attore, in camicia a pois e poi con una felpa in pelliccia dai colori vistosi, è parso preso nel suo ruolo che, tuttavia, è ancora difficile da decifrare.

Se Chalamet diventasse il prossimo volto di Chanel Blue, diventerebbe il successore di Gaspard Ulliel, testimonial della fragranza per dodici anni, dal 2010 al 2022, anno della sua tragica e prematura scomparsa. L'attore francese, che era stato il primo volto del profumo maschile nei Duemila, è stato il protagonista di molti spot pubblicitari d'autore, firmati da James Gray, Steve McQueen e dallo stesso Scorsese che aveva diretto un commercial per Chanel Blue nel 2010. Chanel ha ricordato Ulliel durante la sfilata del brand nel gennaio 2022 a un mese dall'incidente fatale che ha coinvolto l'attore e modello. In quell'occasione, le camelie bianche, simbolo del marchio, si tinsero, appunto, del blu della bottiglia del profumo per l'ultima uscita.