Adriana Lima, il matrimonio in gran segreto con Andre Lemmers

Adriana Lima ha sposato Andre Lemmers.

La modella brasiliana, tra i più celebri angeli di Victoria's Secret, oggi 43 anni, ha dato la notizia su Instagram, condividendo una foto delle sue mani su quelle del marito.

Cosa sappiamo sul matrimonio tra Adriana Lima e Andre Lemmers

I dettagli delle nozze tra Adriana Lima e Andre Lemmers sono avvolti nel mistero. L'unica cosa che si conosce è la foto postata dalla modella, con fedi in bella vista e - sullo sfondo - le dune del deserto. Sulle note di I Wanna Be Loved By You di Marilyn Monroe, Adriana ha scritto: "Ufficialmente signora Lima Lemmers, anche detta Limers". Accanto alla scritta, un'emoji dell'anello e una della sposa.

Dove si è tenuto il matrimonio? Probabilmente ad Abu Dhabi. La coppia ha trascorso lì le ultime settimane, ed è probabile che abbia scelto proprio gli Emirati Arabi per convolare a nozze (o forse "solo" per trascorrere la luna di miele?).