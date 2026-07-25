Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

The Weeknd: "Grazie a Giorgio Moroder. Senza l’Italia questo progetto non esisterebbe"

Musica
Valentina Clemente

Valentina Clemente

Foto di Kevin Wong

Due ore di concerto e quaranta brani, show hollywoodiano e scaletta serrata: The Weeknd è a Milano con The After Hours til Dawn Tour, show da record in città per tre date. La trilogia After Hours, Dawn FM e Hurry Up Tomorrow, la passione per il cinema e la maschera che cade perché quel ruolo non lo rappresenta più. E ricordando chi è, dal palco del Meazza Abel - The Weeknd ha ringraziato Giorgio Moroder e detto: “Senza l’Italia questo progetto non esisterebbe”. Il racconto

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Le rovine di una città distopica, una statua dorata firmata dall'artista giapponese Hajime Sorayama, una passerella, tre palchi, di cui un principale e due satelliti: appena si entra a San Siro si capisce subito che questo no, non sarà un concerto come gli altri. E infatti, la regola è molto chiara: lasciate ogni idea voi che entrate. Perché The Weeknd ha una caratteristica: supera sempre se stesso, in ogni circostanza, in ogni spazio, in ogni progetto. E anche questa occasione lo conferma. 

The After Hours til Dawn Tour, The Weeknd torna Abel

Tutti sanno che per l’artista dei record The After Hours til Dawn Tour è una resa dei conti con quel ruolo che ha creato e definito circa quindici anni fa, quando pubblica i suoi primi mixtape gratuiti House of Balloons, Thursday ed Echoes of Silence, raccolti poi nella trilogia Trilogy. E questo è proprio il momento perfetto per concludere in scena e tra la sua gente quella fase della sua vita, in uno show imponente e maestoso, ma mai volgare o eccessivo. Con importanti riferimenti al mondo del cinema e con una grande attenzione al pubblico che da anni lo segue e riempie gli stadi per poter cantare con lui: è questa la formula che da sempre caratterizza la musica e l’approccio artistico del cantautore canadese figlio di due immigrati etiopi fuggiti oltreoceano e cresciuto a Scarborough, quartiere multiculturale fuori Toronto. Uno Starboy in tutti i sensi, che nella sua carriera ha collaborato con Daft Punk, Drake, Ariana Grande, Kendrick Lamar, Swedish House Mafia, Anitta.

I riferimenti cinematografici, i brani storici e la maschera che cade dopo sette brani

Un artista che alle 20.55 indossa la maschera e saluta il pubblico intonando una tripletta musicale da mille e una notte: Baptized in Fear, Open Hearts e Wake Me Up, con i circa cinquatacinquemila di San Siro in visibilio. Dalla maschera nera che gli copre il volto laser rossi che colorano la scenografia, e intorno a lui un gruppo di danzatori con lunghi mantelli rossi e maschere, con il primo e molto chiaro riferimento cinematografico: è Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick. The Weeknd diventa Abel dopo sette brani in scaletta: al termine di Faith, brano parte dell’album After Hours uscito nel 2020, l’artista si toglie la maschera, sorride, si guarda intorno quasi incredulo e inizia un lungo dialogo con il pubblico: “Milano, wow! Questa è la prima serata di tre: facciamo in modo che sia meglio delle prossime” L’obiettivo di dare adrenalina al pubblico è già raggiunto, e lo show è appena iniziato. 

Approfondimento

The Weeknd, la carriera

Il ringraziamento a Giorgio Moroder e all'Italia: "The Weeknd non esisterebbe"

Poi è tempo di hit nuove e più datate, da São Paulo a Take My Breath e Sacrifice, e sono solo alcuni. The Weeknd – Abel si sposta tra i tre palchi della sceneggiatura, con la statua dorata a vegliare su di lui, anche quando fa un omaggio molto speciale: “Vorrei ringraziare Giorgio Moroder. Senza l’Italia io non sarei qui, e The Weeknd non esisterebbe!” dice l’artista parlando del padre della disco music, con cui ha collaborato al brano Big Sleep, parte del disco Hurry Up Tomorrow del 2025. I ritmi del concerto sono serrati ma lo spazio per i fan c’è, e Abel lo sa, tanto da scendere tra il pubblico per Out of Time, e lasciare il microfono a due fan tanto incredule quanto felicissime. Prima di duettare con il pubblico, però, sul palco arriva anche Playboi Carti, opening act del concerto e amico di The Weeknd, con cui canta Timeless e RATHER LIE. Il mondo del rap che irrompe, ma che poi lascia spazio all’universo musicale di Abel Tesfaye che prosegue nel suo show con tutti i successi che l’hanno caratterizzato: Is There Someone Else?, Call Out My Name, Save Your Tears, Blinding Lights per poi concludere con Moth to a Flame, tra fiamme, colori e fuochi d’artificio.

Dopo uno show come questo, riuscirà Abel a superare The Weeknd?

È la notte di The Weeknd che fa cadere la maschera, è la notte di Abel che si riprende la scena, è la notte di un pubblico che ora non sa cosa aspettarsi. E forse è anche meglio così, perché una cosa è certa: anche questa volta, questo artista si è superato. Dall’ultimo concerto a Milano sono passati tre anni, è uscito Hurry Up Tomorrow e la trilogia si è completata. Lo show è diventato più imponente, The Weeknd – Abel sa sempre più conquistare le grandi arene e rendere i suoi concerti momenti ricchi di dettagli e attenti. Dopo uno show così, però, la domanda è lecita: cosa potrà fare ora questo artista? Riuscirà a mantenere i ritmi e la qualità della sua musica? Emettere sentenze non è costruttivo né fattibile. Basandoci, però, su quello che abbiamo visto negli anni possiamo dire che il bello deve ancora venire. E sarà stupendo.

Approfondimento

Coachella 2022 - Day Two, il diario dal Festival della nostra inviata

La scaletta del concerto

1. Baptized in Fear

2. Open Hearts

3. Wake Me Up

4. After Hours

5. Starboy

6. Heartless

7. Faith

8. Cry for Me

9. I Can't Fucking Sing

10. São Paulo

11. Until We’re Skin & Bones

12. Take My Breath

13. Sacrifice

14. How Do I Make You Love Me?

15. Eva

16. Can't Feel My Face

17. Lost in the Fire

18. Often

19. I Was Never There

20. Given Up on Me

21. The Hills

22. Timeless con Playboi Carti

23. RATHER LIE con Playboi Carti

24. Creepin'

25. Niagara Falls

26. One of the Girls

27. Stargirl Interlude

28. Out of Time

29. I Feel It Coming

30. Die for You

31. Is There Someone Else?

32. Wicked Games

33. Call Out My Name

34. The Abyss

35. Save Your Tears

36. Less Than Zero

37. Blinding Lights

38. Without a Warning

39. House of Balloons

40. Moth to a Flame

Approfondimento

The Weeknd, è uscito il nuovo album Hurry Up Tomorrow: cosa sapere

Spettacolo: Ultime notizie

Ultimo con Haaland e Sander Berge in barca: la foto della vacanza

Spettacolo

Ultimo ed Erling Haaland insieme in barca durante una vacanza in Italia. A mostrare l’incontro è...

Romeo e Giulietta di John Cranko al Circo Massimo di Roma

Spettacolo

Il 24 e il 25 luglio 2026 il Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, diretto da Eleonora...

Giorgia, la possibile scaletta del concerto a Catania

Musica

Dopo lo spettacolo di Catania, sabato 1° agosto Giorgia proseguirà la tournée estiva portando la...

Giffoni Film Festival, Francesco Pannofino diventa Alby l’ultimo ulivo

Elena Pomè

Adriana Lima si trasforma nella figlia Valentina in un video TikTok

Spettacolo

La sedicenne ha acquistato per la madre un paio di shorts di jeans e una canotta nera aderente....

Spettacolo: Per te