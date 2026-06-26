The Weight, il trailer del film con Ethan Hawke e Russell Crowe

È uscito il trailer del film The Weight con protagonisti Ethan Hawke e Russell Crowe. Esordio alla regia di Padraic McKinley, e presentata al Sundance Film Festival lo scorso gennaio, la pellicola è ambientata durante la Grande Depressione. Il veterano di guerra Samuel Murphy (Ethan Hawke) viene ingiustamente arrestato e mandato in un campo di prigionia. Tuttavia, vuole tornare dalla sua bambina. “Tra un mese sarà affidata allo Stato e data in adozione”, dice nel trailer Murphy al direttore del carcere (Russell Crowe). “Anche con la buona condotta, rimarrò qui altri sei mesi”. Il direttore risponde: “Ho un amico che ha bisogno di un piccolo aiuto. Non mi fido di nessuno di questi ragazzi, ma mi fido di te. Se fai quello che devi fare, la tua pena è finita”. L’accordo prevede che Murphy contrabbandi lingotti d’oro da una miniera remota attraverso i boschi dell’Oregon. L’oro, infatti, è fonte di “problemi” e molte “persone disperate” sono convinte che “dovrebbe appartenere a loro”. Tra le sfide non manca anche un traballante ponte di corda e di legno sospeso su un minaccioso burrone. Mentre il detenuto e i suoi compagni di prigionia si addentrano nella natura selvaggia, tra di loro covano i germi del tradimento e della violenza, alimentati da avidità e sospetto. La missione si complica poi quando una donna, che afferma di essere “forte quanto qualsiasi uomo qui”, si insinua nel gruppo. Il cast include anche Julia Jones, Austin Amelio, Avi Nash, Sam Hazeldine, Avy Berry, George Burgess e Lucas Lynggaard Tonnesen. La sceneggiatura è stata scritta da Matthew Booi e Shelby Ganes su una storia dello stesso Booi e di Leo Scherman e Matthew Chapman. Il film uscirà nei cinema degli Stati Uniti il 18 settembre 2026.

Nato il 6 novembre 1970 ad Austin, in Texas, Ethan Hawke ha recitato nel film L’attimo fuggente (1989) di Peter Weir e in numerose altre pellicole come Vicino alla fine (1992), Alive – Sopravvissuti (1993), Giovani, carini e disoccupati (1994), Prima dell’alba (1995), Gattaca – La porta dell’universo (1997), Newton Boys (1998), Paradiso perduto (1998), Training Day (2002), Before Sunset – Prima del tramonto (2004), Before Midnight (2013), Boyhood (2014), Glass Onion: Knives Out (2022), Black Phone 2 (2025) e Blue Moon (2025). Ha ricevuto cinque candidature al Premio Oscar, rispettivamente nella categoria Miglior sceneggiatura non originale per i film Before Sunset – Prima del tramonto e Before Midnight, nella categoria Miglior attore non protagonista per i film Training Day e Boyhood e nella categoria Miglior attore protagonista per il film Blue Moon. Nella vita privata, nel 1998 aveva sposato l’attrice Uma Thurman, dalla quale ha avuto due figli: Maya (star della serie tv Stranger Things) e Levon. La coppia ha divorziato nel 2005. Nel 2008 l’attore ha poi sposato l’ex babysitter dei suoi figli, Ryan Shawhughes, dalla quale ha avuto altre due figlie, Clementine e Indiana.

Nato il 7 aprile 1964 a Wellington, in Nuova Zelanda, Russell Crowe è noto soprattutto per aver interpretato il ruolo del generale Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore (2000) di Ridley Scott, grazie al quale nel 2001 ha vinto il Premio Oscar come Miglior attore. I suoi ruoli più celebri includono anche il dottor Jeffrey Wigand nel film Insider – Dietro la verità (1999) di Michael Mann (per il quale nel 2000 ha ricevuto la prima candidatura agli Oscar), Hando nel film Skinheads (1992) di Geoffrey Wright, il matematico John Nash nel film A Beautiful Mind (2001) di Ron Howard (per il quale nel 2002 ha ottenuto la candidatura al Premio Oscar per il Miglior attore), il capitano Jack Aubrey nel film Master & Commander – Sfida ai confini del mare (2003) di Peter Weir, il pugile James J. Braddock nel film Cinderella Man – Una ragione per lottare (2005) di Ron Howard, Robin Hood nel film Robin Hood (2010) di Ridley Scott, l’ispettore Javert nel film Lés Miserables (2012) di Tom Hooper, Roger Ailes nella miniserie The Loudest Voice – Sesso e potere (per il quale ha vinto il Golden Globe come Migliore attore in una miniserie o film televisivo), lo psicopatico Tom Cooper nel film Il giorno sbagliato (2020) di Derrick Borte ed Hermann Göring nel film Norimberga (2025) di James Vanderbilt. È iscritto tra le celebrità della Hollywood Walk of Fame.