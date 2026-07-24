Ultimo ed Erling Haaland insieme in barca durante una vacanza in Italia. A mostrare l’incontro è stato l’attaccante del Manchester City, che su Instagram ha pubblicato una foto con il cantautore romano e Sander Berge, centrocampista del Fulham e della nazionale norvegese. Ultimo indossa la maglia del City e, per compensare la differenza d’altezza con i calciatori, posa su un gradino. Lo scatto è stato realizzato durante il soggiorno italiano di Haaland, reduce dai sette gol segnati ai Mondiali 2026 con la Norvegia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Ultimo, Erling Braut Haaland e Sander Berge insieme a bordo di uno yacht durante una vacanza in Italia. L’incontro è stato mostrato dall’attaccante del Manchester City, che ha pubblicato su Instagram una serie di immagini del proprio soggiorno, tra cui una fotografia con il cantautore romano e il centrocampista del Fulham. Nello scatto Ultimo posa al centro, indossando la maglia celeste del Manchester City. Ai suoi lati si trovano i due calciatori norvegesi, entrambi alti circa un metro e 95. Per ridurre la differenza d’altezza almeno davanti all’obiettivo, il cantante è salito su un gradino dell’imbarcazione. La fotografia ha attirato l’attenzione degli utenti per l’incontro tra uno dei protagonisti della musica italiana contemporanea e due giocatori della nazionale norvegese. Non sono stati annunciati progetti o iniziative comuni: l’immagine documenta semplicemente un momento trascorso insieme durante le vacanze.

La foto di Ultimo con Erling Haaland e Sander Berge A condividere lo scatto è stato Haaland, che ha inserito la fotografia all’interno di un post dedicato ai giorni trascorsi in Italia. Ultimo indossa la maglia del club inglese nel quale il centravanti norvegese gioca dal 2022. Sander Berge, presente dall’altro lato del cantante, è invece centrocampista del Fulham e compagno di Haaland nella nazionale della Norvegia. La differenza d’altezza tra i tre diventa uno degli elementi più evidenti e ironici della fotografia. Ultimo posa infatti sopra un gradino, raggiungendo così una posizione più vicina a quella dei due calciatori. Il post non chiarisce come sia nato l’incontro, quanto tempo abbiano trascorso insieme o se il cantante conoscesse già Haaland e Berge. Non sono state diffuse neppure indicazioni precise sulla località nella quale è stata realizzata l’immagine. Approfondimento Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata, il film al cinema dal 22 settembre

Ultimo commenta il post di Haaland Tra i commenti alla pubblicazione compare anche quello dello stesso Ultimo, che ha risposto con un semplice «nice». Clemente Zard, alla guida di Vivo Concerti, società che organizza l’attività dal vivo del cantautore, ha invece scritto: «Campioni veri». Non sono seguite altre spiegazioni o riferimenti a eventuali collaborazioni. Il tono dello scambio resta quello di una fotografia privata condivisa sui social durante una vacanza. L’incontro ha comunque suscitato curiosità per la presenza nello stesso scatto di tre personalità legate a mondi differenti: la musica italiana, la Premier League e la nazionale norvegese. Approfondimento Ultimo, rubati e messi su Vinted cartelli segnaletici del live

Dove è stata scattata la foto La località precisa non è stata indicata. Sullo sfondo della fotografia si distinguono un mare limpido e alcune scogliere, elementi che hanno fatto pensare a una zona del Mediterraneo e, in particolare, alle isole Eolie. Non esistono però informazioni sufficienti per attribuire con certezza lo scatto a quella località. È quindi più corretto limitarsi a parlare di una vacanza italiana e di un incontro avvenuto a bordo di uno yacht. Le immagini condivise da Haaland mostrano diversi momenti del soggiorno, tra giornate in mare e occasioni trascorse con amici e persone a lui vicine. Approfondimento Ultimo dopo il concerto a Roma Tor Vergata: "Spettacolo al cinema"

Haaland dopo i sette gol ai Mondiali 2026 La vacanza arriva dopo i Mondiali 2026, nei quali Haaland ha segnato sette reti con la nazionale norvegese. L’attaccante del Manchester City è stato uno dei protagonisti della competizione, confermando anche con la maglia della Norvegia la propria efficacia realizzativa. Sander Berge ha condiviso con lui il percorso della rappresentativa scandinava nel torneo. Dopo la conclusione degli impegni internazionali, i due calciatori hanno scelto l’Italia per trascorrere alcuni giorni di riposo. È in questo contesto che è avvenuto l’incontro con Ultimo.